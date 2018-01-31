Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ребята, давайте жить дружно: Китай призвал США и Россию к равному диалогу
Турецкий марш в темпе вальса
Бой за Югославию на дипломатическом фронте
Аргентинская подлодка "Сан-Хуан" могла быть потоплена британской подло...
Главная / Политика

Блогер нашел гиперзвуковой самолет ВВС США в Гугл-картах

31 января 2018, 18:39  •  290 • Политика
Американский блогер обнаружил новую разработку инженеров для ВВС США в Google Earth.
Новый гиперзвуковой самолет ВВС США нашли благодаря сервису Google Earth, показывающему фотографии всего земного шара со спутника. Необычную находку сделал американский блогер Тайлер Глокнер, изучавший снимки Флориды.
Он обнаружил неизвестный объект на взлетно-посадочной полосе аэрокосмической компании Pratt & Whitney - одного из ведущих американских производителей для ОПК. Оказалось, что найденный аппарат является разрабатываемым гиперзвуковым самолетом.
Самолет может развивать скорость до 7,6 тысячи километров в час. Предполагается, что он заменит SR-71 Blackbird ("Черный дрозд"). Его ВВС США использовали во время холодной войны для разведки в СССР, КНДР и Вьетнаме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

290
Источник
Похожие новости
31 января 2018, 02:24
Премьер Бельгии высказался против антироссийских санкций ЕС
31 января 2018, 08:54
Гуантанамо будет работать: Трамп отменил указ Обамы о закрытии спецтюрьмы
31 января 2018, 10:09
Патрушев обсудил с президентом Алжира сотрудничество в сфере безопасности

30 января 2018, 23:09
Разгром террористов в Сирии показал всему миру силу русского оружия - Путин
31 января 2018, 18:39
Захарова: Патриарх Кирилл посетит Болгарию в годовщину ее освобождения
31 января 2018, 21:54
Единый день голосования за… мощную русскую армию
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
27 января 2018, 13:54
Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
25 января 2018, 16:24
На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
25 января 2018, 00:09
ВСУ пошли на прорыв: Атакованы позиции народных республик по трем направлениям
25 января 2018, 03:24
СМИ: Турция бомбит спецназ США в Сирии
25 января 2018, 09:24
Штурмовать Донбасс бросят наследников Героев Советского Союза
27 января 2018, 20:24
Глава ВТО впал в ступор из-за возможного выхода России из организации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.