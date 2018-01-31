Блогер нашел гиперзвуковой самолет ВВС США в Гугл-картах

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Американский блогер обнаружил новую разработку инженеров для ВВС США в Google Earth.

Новый гиперзвуковой самолет ВВС США нашли благодаря сервису Google Earth, показывающему фотографии всего земного шара со спутника. Необычную находку сделал американский блогер Тайлер Глокнер, изучавший снимки Флориды.

Он обнаружил неизвестный объект на взлетно-посадочной полосе аэрокосмической компании Pratt & Whitney - одного из ведущих американских производителей для ОПК. Оказалось, что найденный аппарат является разрабатываемым гиперзвуковым самолетом.

Самолет может развивать скорость до 7,6 тысячи километров в час. Предполагается, что он заменит SR-71 Blackbird ("Черный дрозд"). Его ВВС США использовали во время холодной войны для разведки в СССР, КНДР и Вьетнаме.