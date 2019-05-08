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Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными законами Вселенной"

08 мая 2019, 02:54  •  426 • Политика
Блогер Ortega на примере Крымского моста доказал, что президент России Владимир Путин "управляет природными законами Вселенной". Дело в том, что объект начал функционировать вопреки заявлениям критиков о "невозможности" постройки переправы.
Появление в западных СМИ новых статей о достижениях президента России Владимира Путина легко объяснить на примере Крымского моста. Об этом пишет блогер, известный под ником Ortega.
Ранее бельгийское издание EU Reporter напомнило, что 7 мая 2018 года Владимир Путин занял пост главы государства в четвертый раз. При этом он до сих пор остается популярен в российском обществе.
Это обусловлено тем, что политик восстановил чувство национальной гордости у народа и заставил западных оппонентов уважать себя. Американские же санкции лишь временно замедлили развитие страны.
Как отметил Ortega, на протяжении многих лет критики говорили о том, что Россия не сможет построить Крымский мост, так как Путин якобы испугается реакции Запада и ВСУ, а строителям не хватит мозгов, денег, технологий для реализации столь сложного проекта вопреки природным законам. Однако инфраструктурный объект был успешно введен в эксплуатацию в мае 2018 года, в чем может убедиться любой желающий.
"Тогда получается что? Получается, что Владимир Путин не просто могучий и бесстрашный герой, но ещё и управляет природными законами Вселенной, - отметил блогер. - И правильно делает".

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