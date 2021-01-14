Блогер из Киева призналась в любви к России прямо на Майдане

Блогер из Киева Di.rubens сняла ролик на Майдане, в котором открыто призналась в любви и симпатиях к России. Более того, даже на предложение сделать выбор любимой страны между Россией и Украиной она выбрала Россию. Простить ей этого не смогли, и девушке пришлось даже удалиться из соцсетей.На видео девушка выбирает предпочтение между двумя странами, постоянно делая выбор в пользу России. Немало возмутил «патрiотiв» и выбор места для съёмки: запись проводили на Майдане незалежности.Из-за мгновенно вспыхнувшего скандала девушке пришлось удалить видео, но его оперативно сохранили. Далее видеозапись на своей странице в соцсети распространил офицер украинской армии Анатолий Штефан.«Место, где происходили события со слезами на глазах, столица Украины, которая уже семь лет в борьбе с российским агрессором. Лично как гражданин Украины и военный хочу узнать имя этой девушки и поставить ей повторно эти вопросы (по поводу Украины и её смеха)», — негодует украинский военный.Он добавил, что скандальная запись собрала 2,5 миллиона просмотров, после чего блогер вынуждена была удалить её из ТікТок, а затем и удалила свои аккаунты из соцсетей.