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Блогер из Киева призналась в любви к России прямо на Майдане
14 января 2021, 22:40 • 114 • Украина
Блогер из Киева Di.rubens сняла ролик на Майдане, в котором открыто призналась в любви и симпатиях к России. Более того, даже на предложение сделать выбор любимой страны между Россией и Украиной она выбрала Россию. Простить ей этого не смогли, и девушке пришлось даже удалиться из соцсетей.
На видео девушка выбирает предпочтение между двумя странами, постоянно делая выбор в пользу России. Немало возмутил «патрiотiв» и выбор места для съёмки: запись проводили на Майдане незалежности.
Из-за мгновенно вспыхнувшего скандала девушке пришлось удалить видео, но его оперативно сохранили. Далее видеозапись на своей странице в соцсети распространил офицер украинской армии Анатолий Штефан.
«Место, где происходили события со слезами на глазах, столица Украины, которая уже семь лет в борьбе с российским агрессором. Лично как гражданин Украины и военный хочу узнать имя этой девушки и поставить ей повторно эти вопросы (по поводу Украины и её смеха)», — негодует украинский военный.
Он добавил, что скандальная запись собрала 2,5 миллиона просмотров, после чего блогер вынуждена была удалить её из ТікТок, а затем и удалила свои аккаунты из соцсетей.
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