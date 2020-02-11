Блочная настройка: Госдума поправит свои полномочия

Следующий блок поправок в Конституцию, которые 12 февраля рассмотрит Госдума, коснется пятой главы основного закона. Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, речь может идти о нормах, исключающих роспуск нижней палаты в случае неутверждения премьер-министра. Также будут рассмотрены и новые предложения по полномочиям Совета Федерации. По мнению экспертов, очевидно, что роль парламента в системе ветвей власти значительно возрастает, однако делать выводы можно будет после принятия всех поправок в Конституцию.

Важное право

Как рассказал «Известиям» Михаил Емельянов, в среду комитет проведет заседание по внесению поправок в пятую главу Конституции «О Федеральном собрании».

— Совершенно очевидно, что это будет одно из самых важных заседаний нашего комитета, поскольку речь идет об увеличении полномочий парламента, изменении формата отношений между Государственной думой, правительством и президентом. Это один из ключевых пунктов конституционной реформы, — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, с большой вероятностью парламентарии рассмотрят поправку, о которой в интервью «Коммерсанту» рассказал глава комитета Павел Крашенинников — он допустил отмену роспуска Госдумы после трехкратного неутверждения парламентом кандидатуры премьер-министра страны. Речь идет о праве, но не об обязанности (как прописано в действующей редакции закона. — «Известия») президента отправлять в отставку нижнюю палату.

Также, по его словам, будут рассмотрены поправки, касающиеся других полномочий Федерального собрания, в том числе Совета Федерации. Ранее рабочей группой по изменению Конституции были озвучены предложения по расширению президентской квоты назначения членов Совета федерации, которая сегодня составляет 10% от всех сенаторов. Это инициативу озвучил академик РАН Александр Чубарьян, который также предложил внутри этой квоты наделить ряд членов верхней палаты пожизненными полномочиями.

— Какие из них в итоге будут рассмотрены и приняты, мы увидим на заседании комитета, — пояснил Михаил Емельянов.

Широкий спектр поправок в Конституцию, касающихся полномочий парламента, был предложен Владимиром Путиным. О них глава государства объявил в своем послании Федеральному собранию 15 января, а затем включил в нормы законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В частности, в документе говорится о новом порядке назначения председателя правительства, его заместителей и министров после их утверждения нижней палатой. Совет Федерации для обеспечения большей прозрачности работы правоохранительных органов в регионах планируется наделить полномочиями консультаций по кандидатурам силовиков перед их утверждением президентом. Кроме того, к сфере деятельности сенаторов предлагается отнести и прекращение полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, кассационных и апелляционных судов по представлению президента.

Больше гибкости

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский в разговоре с «Известиями» отметил, что заседание комитета Госдумы по госстроительству 12 февраля станет одним из многих, на которых депутаты рассматривают поправки по определенным блокам.

— До этого был отработан судебный блок — парламентарии приняли решение, какие поправки могут быть поддержаны. Сейчас аналогичным образом будут рассмотрены блоки, касающиеся Федерального Собрания и правительства, — пояснил эксперт.

По его словам, поправки, в которых идет речь о полномочиях парламента, достаточно существенны и были одними из базовых в послании президента. Дмитрий Бадовский также указал, что многие изменения, которые будут вноситься в пятую главу Конституции, носят корреспондирующий характер. Это касается и новых полномочий СФ по консультациям с президентом в части назначения силовых министров или прокуроров регионов и ряд других.

Эксперт не считает радикальным изменение нормы о роспуске Госдумы после трехкратного отклонения кандидатуры на пост премьер-министра. Эта процедура уже установлена Конституцией, и теперь ее планируется лишь несколько смягчить, оставив возможность принятия такого решения на усмотрение главы государства.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв заявил «Известиям», что возможность не распускать нижнюю палату — это еще один шаг в сторону развития парламентаризма. Ситуации, ради которых принимается эта норма, остались в далеком прошлом, убежден он. Речь идет о конституционном кризисе в 1993 году: противостоянии съезда народных депутатов и президента РФ Бориса Ельцина.

— Возможность роспуска Госдумы останется правом президента. Но сама эта поправка выглядит цивилизованно и демократично. Гибкости в системе станет больше, — уверен эксперт.

Что же касается влиятельности ветвей власти в целом, эксперты отмечают, что делать выводы можно будет лишь после принятия всех поправок в основной закон, так как до сих пор, например, остается загадкой роль в системе Государственного совета. И ее формулировка может расставить всё по своим местам.