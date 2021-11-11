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Близорукость Запада привела Европу к хаосу на границах - белорусский депутат
11 ноября 2021, 13:25 • 106 • Политика
ЕС по собственной инициативе заморозил все контакты с Минском, обеспечив себе проблемы на ровном месте
Основой миграционного кризиса является недальновидность и близорукость коллективного Запада, заявил депутат Палаты представителей Белорусии Денис Карась.
По мнению парламентария, европейские государства сами несут ответственность в волне миграции после разрушительных действий в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистане. Поэтому причин удивляться происходящему нет. Страдающие из-за внутреннего кризиса местные жители не видят никаких перспектив и направляются на Запад в поисках лучшей жизни.
В настоящее время, указал депутат, сохраняются риски на прежних маршрутах. Поэтому беженцы ищут безопасные пути, предпочитая новые – на этот раз через Белоруссию, с которой у ряда государств продолжает действовать безвиз. Минск не вправе отказывать мигрантам во въезде в республику.
Как считает Карась, рост мигрантов у границ вызвал хаос в Европейском союзе. Как правило, миграционная политика основывается на прочных международных правилах – протокол к Конвенции 1951 года является основой для защиты мигрантов на международном уровне. Однако заключенные в акте положения, по всей вероятности, Запад не слишком волнуют.
С весны Минск приглашает ЕС на проведение консультаций по миграции, однако Брюссель отвергает поступающие предложения, несмотря на необходимость в сотрудничестве. Именно по инициативе Европейского союза все контакты с Белоруссией были заморожены, а диалоги – прекращены.
"Вот такая необдуманная и близорукая политика коллективного Запада", – заявил Карась.
Ранее жителей Варшавы задержали из-за незаконной переброски мигрантов в сторону Германии.
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