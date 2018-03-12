Близкий друг Путина раскрыл главное правило жизни президента

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Особенность характера - то, что отличает Владимира Путина на протяжении всей жизни. Об этом говорил с журналистами близкий друг российского лидера.

Друг юности президента России Владимира Путина артист Сергей Ролдугин в интервью Андрею Кондрашову в рамках фильма "Путин" говорил о главной особенности характера российского лидера. Ролдугин полагает, что именно эта особенность и предопределила как жизненный, так и карьерный успех.

"Помните, как говорили? Да там - в России, ничего не взлетит. Там разваленная армия, там все сломано. А это все хитрый Путин. Но его стихия - дела. Может быть, их не сразу видно. Но потом оказывается, что они эффективны. Не эффектны, а эффективны! И тогда начинают люди, которые не ожидали этого, говорить: это хитрый Путин, это агрессивный Путин", - говорит Ролдугин.

Напомним, в фильме "Путин" президент России говорил о своей семье - детстве и юности, размышлял об истории русского народа, страны и раскрыл факты, о которых ранее никогда не говорил.