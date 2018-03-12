Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СБУ начала охоту на граждан Украины, симпатизирующих России
“Вояки вместо педагогов”: В США придумали, как бороться со стрельбой в школах
Сестра погибшего в катастрофе АН-26 ставропольца: Мать ему ставила ультиматум - ...
Экономика, энергетика и медицина: Медведев назначил трех заместителей министров
Главная / Политика

Близкий друг Путина раскрыл главное правило жизни президента

12 марта 2018, 17:39  •  251 • Политика
Особенность характера - то, что отличает Владимира Путина на протяжении всей жизни. Об этом говорил с журналистами близкий друг российского лидера.
Друг юности президента России Владимира Путина артист Сергей Ролдугин в интервью Андрею Кондрашову в рамках фильма "Путин" говорил о главной особенности характера российского лидера. Ролдугин полагает, что именно эта особенность и предопределила как жизненный, так и карьерный успех.
"Помните, как говорили? Да там - в России, ничего не взлетит. Там разваленная армия, там все сломано. А это все хитрый Путин. Но его стихия - дела. Может быть, их не сразу видно. Но потом оказывается, что они эффективны. Не эффектны, а эффективны! И тогда начинают люди, которые не ожидали этого, говорить: это хитрый Путин, это агрессивный Путин", - говорит Ролдугин.
Напомним, в фильме "Путин" президент России говорил о своей семье - детстве и юности, размышлял об истории русского народа, страны и раскрыл факты, о которых ранее никогда не говорил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

251
Источник
Похожие новости
12 марта 2018, 12:24
Евросоюз продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ
12 марта 2018, 17:39
Готовится: Песков подтвердил намерение Путина посетить Крым
12 марта 2018, 14:24
Экономика, энергетика и медицина: Медведев назначил трех заместителей министров

Загрузка...
12 марта 2018, 12:24
В Восточной Гуте начались уличные столкновения между боевиками
11 марта 2018, 22:09
Председатель "Яблока" нарушила закон, но отделалась в московской полиции простым объяснением
12 марта 2018, 02:39
Матвиенко: принятые правовые и технические меры позволят провести самые открытые выборы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 марта 2018, 08:54
Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США
06 марта 2018, 08:24
Украина – первая жертва новой внешней политики России
09 марта 2018, 16:52
Тайна задержaния Pубaнa
11 марта 2018, 05:54
Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.