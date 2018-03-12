|
Близкий друг Путина раскрыл главное правило жизни президента
12 марта 2018, 17:39 • 251 • Политика
Особенность характера - то, что отличает Владимира Путина на протяжении всей жизни. Об этом говорил с журналистами близкий друг российского лидера.
Друг юности президента России Владимира Путина артист Сергей Ролдугин в интервью Андрею Кондрашову в рамках фильма "Путин" говорил о главной особенности характера российского лидера. Ролдугин полагает, что именно эта особенность и предопределила как жизненный, так и карьерный успех.
Напомним, в фильме "Путин" президент России говорил о своей семье - детстве и юности, размышлял об истории русского народа, страны и раскрыл факты, о которых ранее никогда не говорил.
Подпишитесь на нас
251
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 марта 2018, 08:54
|
06 марта 2018, 08:24
|
09 марта 2018, 16:52
|
11 марта 2018, 05:54
|
10 марта 2018, 16:54
|
12 марта 2018, 06:28
|
09 марта 2018, 18:09