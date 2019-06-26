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Близки к точке невозврата? Небензя дал ценный совет США по общению с Ираном

26 июня 2019, 23:09  •  62 • В мире
Российский представитель в ООН Василий Небензя посоветовал США в своих упреках Ирану не сваливать все "с больной головы на здоровую". По словам дипломата, американцы своими действиями доводят ситуацию до точки невозврата.
Россия полностью поддерживает выполнение условий по ядерной сделки с Ираном, в то время как США своими действиями и призывами могут довести ситуацию до точки невозврата. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.
Он подчеркнул, что сигналы США в отношении Ирана, как минимум, двояки, расшифровать их "не под силу даже опытному криптологу".
Небензя перечислил, что США, высказав заверения о том, что никто не собирается менять режим в Иране, вслед за этим озвучивают угрозы нанести сокрушительный удар. Кроме того, против исламской республики вводятся новые санкции. А затем следует призыв к диалогу и параллельно объявляется о намерении нарастить военное присутствие в регионе, отметил он.
Выйдя в одностороннем порядке из ядерной сделки, Вашингтон намеревается "все свалить с больной головы на здоровую".
"Они не только отказываются выполнять ими же одобренную резолюцию 2231, но и стараются побольнее наказать остальные государства - члены за выполнение документа Совета Безопасности", - констатировал он, передает ТАСС.

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