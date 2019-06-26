Близки к точке невозврата? Небензя дал ценный совет США по общению с Ираном

Россия полностью поддерживает выполнение условий по ядерной сделки с Ираном, в то время как США своими действиями и призывами могут довести ситуацию до точки невозврата. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

Он подчеркнул, что сигналы США в отношении Ирана, как минимум, двояки, расшифровать их "не под силу даже опытному криптологу".

Небензя перечислил, что США, высказав заверения о том, что никто не собирается менять режим в Иране, вслед за этим озвучивают угрозы нанести сокрушительный удар. Кроме того, против исламской республики вводятся новые санкции. А затем следует призыв к диалогу и параллельно объявляется о намерении нарастить военное присутствие в регионе, отметил он.

Выйдя в одностороннем порядке из ядерной сделки, Вашингтон намеревается "все свалить с больной головы на здоровую".

"Они не только отказываются выполнять ими же одобренную резолюцию 2231, но и стараются побольнее наказать остальные государства - члены за выполнение документа Совета Безопасности", - констатировал он, передает ТАСС.