Близка к «Триумфу»: на что способна модернизированная система ПВО С-300ПМ-2 «Фаворит»

Военнослужащие Центрального военного округа завершили обучение по эксплуатации модернизированной зенитной ракетной системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщило Минобороны РФ. Этот комплекс ПВО предназначен для защиты важнейших государственных и военных объектов от массированных ударов авиации и ракет различного типа. В результате усовершенствования дальность стрельбы «Фаворита» увеличилась до 200 км. Кроме того, ЗРС теперь способна более эффективно поражать баллистические цели. Основным преимуществом С-300ПМ-2 эксперты называют возможность перехватывать практически все виды летательных аппаратов.

Красноярские военнослужащие завершили в Ярославском училище ПВО переподготовку к боевой работе на модернизированной зенитно-ракетной системе (ЗРС) С-300ПМ-2 «Фаворит». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе переобучения специалисты-зенитчики ознакомились с материальной частью и современной элементной базой модернизированных систем, а также изучили расширенные боевые возможности ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит», сопоставимые с боевыми характеристиками С-400 «Триумф», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что переподготовка военнослужащих осуществлялась в связи с поставкой усовершенствованной ЗРС. Как заявил в январе текущего года командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, развёртывание «Фаворита» в Красноярском крае усилит возможности «по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири».

По словам Лапина, С-300ПМ-2 превосходит предшествующие версии по дальности обнаружения и уничтожения целей. Также «Фаворит» способен одновременно осуществлять наводку и обстрел большего числа летательных аппаратов.

Многоликий С-300

С-300ПМ-2 является глубоко модернизированным образцом систем ПВО С-300. Это семейство зенитных комплексов появилось во времена СССР. Его разработкой занимались НПО «Алмаз» имени А. А. Расплетина, Свердловское машиностроительное конструкторское бюро «Новатор» (оба сейчас входят в концерн «Алмаз-Антей». — RT), а также Всесоюзный научно-исследовательский институт телемеханики и связи. Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) создавались коллективом КБ «Факел».

Перед конструкторами была поставлена задача изготовить три модификации комплекса. С-300П — непосредственно для войск ПВО, С-300В — для Сухопутных войск и С-300Ф — для ВМФ. Она была успешно решена.

Морская версия С-300 под наименованием «Форт» устанавливалась на большие противолодочные корабли (БПК) и крейсера проекта 1144. Из открытых источников известно, что в настоящее время этой системой ПВО оснащается флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва».

Современным вариантом модификации С-300 для Сухопутных войск является гусеничный комплекс С-300В4, который главным образом предназначен для нанесения ударов по самолётам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), носителям высокоточного авиационного оружия, баллистическим ракетам средней и меньшей дальности.

Относящиеся к семейству С-300 системы состоят из командного пункта с радиолокационной станцией (РЛС), пусковых установок и транспортно-заряжающих машин. ЗРС способны автоматически обнаруживать, сопровождать и распределять цели между огневыми средствами. Одним комплектом они могут уничтожить до 36 аэродинамических или баллистических целей с расчётом применения двух ракет по одному летательному аппарату.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин, модификации С-300 различаются между собой спецификами эксплуатации и уровнем задач.

«Например, комплекс С-300В4 приспособлен для передвижения по бездорожью и труднопроходимой местности. Поэтому он имеет гусеничное шасси и в целом менее прихотливый, чем остальные С-300. Эта особенность именно Сухопутных войск, которые должны совершать марши и развёртываться в самых сложных природно-климатических условиях», — пояснил Лямин.

ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит»

© Минобороны России

По его словам, С-300ПМ-2 входит в арсенал зенитных частей Воздушно-космических сил РФ. Система предназначена для обороны площадных объектов, и ей не требуется мобильность на уровне комплексов класса С-300В.

Согласно данным Минобороны РФ, «Фаворит» предназначен для защиты важнейших государственных и военных объектов «от массированных ударов современных и перспективных самолётов, стратегических крылатых ракет, а также тактических, оперативно-тактических баллистических ракет и иных средств воздушного нападения».

Одной из задач С-300ПМ2 является прикрытие крупных населённых пунктов и объектов энергетической инфраструктуры. Например, дислоцированный под Воронежем зенитный ракетный полк, который ранее начал перевооружаться на «Фаворит», защищает Нововоронежскую АЭС, а заодно прикрывает Москву с южного направления.

«Фаворит» может выполнять задачи прикрытия во всём диапазоне скоростей средств воздушного нападения противника, и справляться с воздействием активных и пассивных помех. ЗРС оснащается современной многофункциональной РЛС, мобильным командным пунктом, станцией наведения и новыми боеприпасами.

В материалах российского военного ведомства говорится, что новая ракета С-300ПМ-2 отличается повышенной эффективностью поражения баллистических целей на дальности до 40 км и способна подорвать их боезаряд.

Также российским конструкторам удалось увеличить дальнюю границу зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе благодаря функции стрельбы вдогон.

Более совершенные характеристики получил и командный пункт «Фаворита»: расширены его информационные возможности «по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей».

Пусковая установка ЗРС С-300ПМ-2 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь» (слева)

© Минобороны России

Со слов военных, «Фавориты», обладающие высоким уровнем автоматизации, способны перехватывать практически любые воздушно-космические цели. От обнаружения объекта до его уничтожения проходит не более 30 с, причём на максимальной дальности. Такой показатель обеспечивается работой электроники и скоростью самой ЗУР, которая может превышать 1200 м/с.

«(«Фавориты». — RT) отличаются высокими разведывательными и огневыми возможностями, обнаруживают противника на больших дистанциях. Кроме того, очень манёвренны, благодаря чему мы можем быстро менять позиции. На то, чтобы развернуться—свернуться, требуется не больше пяти минут. Эти комплексы работают на любой местности, при любой погоде, в любое время суток», — приводит РИА Новости слова полковника Евгения Дунаева, командира дислоцированного под Воронежем полка.

В единой системе

Ключевыми преимуществами С-300ПМ2 Юрий Лямин называет увеличенную дальность стрельбы и повышенную помехозащищённость. По его словам, на современном театре военных действий (ТВД) качество помехозащищённости приобретает всё большее значение из-за постоянного совершенствования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — оружия, способного выводить из строя электронное оборудование.

«С-300ПМ2 — самый современный комплекс в классе систем С-300 для ВКС. Целью модернизации «Фаворита» было приблизить его возможности к С-400. Насколько я понимаю, это удалось. Хотя «Триумф», конечно же, является более совершенной ЗРС», — пояснил Лямин.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии RT аналитик пояснил, что С-300ПМ2 уступает С-400 по дальности поражения целей, но сопоставим с другими параметрами боевой работы — способностью уничтожать почти все летательные аппараты, скоростью обмена информации, уровню автоматизации.

«Фаворит» способен работать почти по всем типам целей. Исключением являются некрупные беспилотники. Для борьбы с ними используется зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) малого радиуса действия «Панцирь», модернизированные версии которого скоро появятся в наших войсках», — резюмировал эксперт.

По мнению Кнутова, С-300ПМ2 полностью отвечает современным требованиям к зенитной техники своего класса. В частности, «Фаворит» способен сопрягаться с С-400 и новейшим С-500 «Прометей».

«Вместе эти ЗРС создают единую систему противовоздушной и противоракетной обороны. На расчёт «Прометея», как самого совершенного комплекса ПВО, возложены задачи управления. Все процессы в этой сети ПВО—ПРО автоматизированы. Военнослужащие лишь контролируют работу элементов системы», — заключил специалист.