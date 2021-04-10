«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс

Перед визитом в Донбасс американская военная делегация посетила с инспекцией практически все крупные города Украины — Харьков, Одессу, Николаев и Херсон. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Командование Операции объединенных сил сообщило, что военная делегация Соединенных Штатов посетила подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе. Во главе американских военных находилась атташе по вопросам армии и обороны США полковником Бриттани Стюарт.

«Недавно в районе Операции объединенных сил прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт. Заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей оперативной ситуацией на фронте», — сказано в сообщении.

Примечательно, что военная атташе посольства США полковник Бриттани Стюарт возложила венок к могиле националиста запрещенной на территории России экстремисткой организации «Правый сектор»1 Василия Слипака. Кроме того, на обнародованных украинской стороной фотографиях можно заметить, что на руке у американской подданной «красуется» нашивка 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на которой написано следующие: «Україна або смерть» («Украина или смерть»).

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей украинский политик Алексей Журавко прокомментировал визит военной делегации США на линию фронта в Донбасс. По его словам, американские военные ранее провели инспекцию практически во всех крупных городах Украины.

«Насколько мне известно, военная делегация США побывала не только в Донбассе. Они посетили практически все украинские города — Одессу, Николаев, Херсон и так далее. Бриттани Стюарт на своем личном примере показала, кого на самом деле поддерживают американские власти. А они поддерживают убийц и откровенных нацистов. Мы видели, какая у нее была нашивка. Атташе по вопросам армии и обороны США на Украине приехала на позиции ВСУ с инспекцией, чтобы проверить их на прочность. Неспроста американские власти сегодня начали завозить на территорию Украины военные грузы. Таким образом США хотят показать Украине, что если ВСУ пойдут отвоевывать границы, то Америка поддержит Киев», — сказал собеседник ФАН.

Также бывший депутат Рады рассказал, что ситуация с американский делегацией показала, кто на самом деле руководит ситуацией на Украине и что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон никак не могут повлиять на Киев для выполнения минских договоренностей по Донбассу. По мнению политика, развязка конфликта очень близка, поскольку «дыма без огня не бывает».

«Визит Бриттани Стюарт в Донбасс означает, что Меркель и Макрон не влияют на ситуацию на Украине. Близится развязка. Я так понимаю, украинские власти продолжают играть со спичками. Не просто же так президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую. Если оценить ситуацию в целом, то можно сказать, что огня без дыма не бывает. Я вижу дым, и он зловещий. Не дай ,ог киевские силовики пойдут войной на Донбасс. Россия предупредила Киев и обозначила, что и как будет», — подытожил Алексей Журавко.

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в ходе пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» заявил, что Россия не допустит военного конфликта в Донбассе в условиях геноцида.

1 Организация запрещена на территории РФ.