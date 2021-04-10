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«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
10 апреля 2021, 09:05 • 344 • Украина
Перед визитом в Донбасс американская военная делегация посетила с инспекцией практически все крупные города Украины — Харьков, Одессу, Николаев и Херсон. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Командование Операции объединенных сил сообщило, что военная делегация Соединенных Штатов посетила подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе. Во главе американских военных находилась атташе по вопросам армии и обороны США полковником Бриттани Стюарт.
Примечательно, что военная атташе посольства США полковник Бриттани Стюарт возложила венок к могиле националиста запрещенной на территории России экстремисткой организации «Правый сектор»1 Василия Слипака. Кроме того, на обнародованных украинской стороной фотографиях можно заметить, что на руке у американской подданной «красуется» нашивка 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на которой написано следующие: «Україна або смерть» («Украина или смерть»).
В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей украинский политик Алексей Журавко прокомментировал визит военной делегации США на линию фронта в Донбасс. По его словам, американские военные ранее провели инспекцию практически во всех крупных городах Украины.
Также бывший депутат Рады рассказал, что ситуация с американский делегацией показала, кто на самом деле руководит ситуацией на Украине и что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон никак не могут повлиять на Киев для выполнения минских договоренностей по Донбассу. По мнению политика, развязка конфликта очень близка, поскольку «дыма без огня не бывает».
Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в ходе пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» заявил, что Россия не допустит военного конфликта в Донбассе в условиях геноцида.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Андрей Барановский
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