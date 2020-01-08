Ближний Восток замер в ожидании войны: Американские бомбардировщики уже прогревают моторы

Автор:

Мельников Михаил

«Мученик Сулеймани» наносит ответный удар

Иранские СМИ ( Press TV ) сообщили о том, что жертвами ракетных ударов по американским базам в Ираке стали 80 человек. Известно также, что Иран предупреждал США о готовящемся нападении, чтобы минимизировать число жертв, – такое своеобразное джентльменство. Американцы данные о потерях не подтвердили, но факт ударов признали. Есть также информация о том, что было уничтожено несколько самолётов.

У операции даже есть имя собственное – «Мученик Сулеймани», в память убитого во время американской атаки главы одной из иранских спецслужб. Президент Ирана Хасан Роухани красочно прокомментировал операцию: «Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же – отрежем вам ноги в нашем регионе». Похоже, нас ожидает «парад ампутаций».

Противостояние в Заливе вновь перешло в горячую стадию, и остынет не скоро, ибо не ответить США не могут. Если правда то, что Дональд Трамп лично санкционировал убийство генерала Сулеймани (а это, скорее всего, правда), то именно он несёт ответственность за гибель военнослужащих в Ираке. Здесь уместно вспомнить, что избирался нынешний президент США под лозунгами возврата к старому доброму изоляционизму, что он настаивал на сокращении американского военного присутствия в мире. А тут – такой конфуз.

Президент Ирана Хасан Роухани красочно прокомментировал операцию: «Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же – отрежем вам ноги в нашем регионе». Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

Можно смело утверждать, что своим ударом Иран добавил несколько миллионов голосов кандидату от демократов на ноябрьских выборах.

Конечно, был уже в истории США президент, который в предвыборной кампании говорил о том, что не втянет страну в европейскую войну, но всё же принял участие в Первой мировой, вошёл в число её победителей, чем, собственно, и заложил основу нынешнего могущества США. Но сейчас ситуация совсем иная. Завоёванное Вудро Вильсоном могущество поставлено под сомнение – демонстративно и жестоко. Проглотить такое оскорбление нельзя, но встревать в полноценную войну с Ираном перед выборами – крайне нежелательное для Трампа и вообще республиканцев развитие событий, резко повышающее риск как поражения в ноябре, так и импичмента.

Спасти репутацию Трампа может только быстрая и относительно бескровная для США победа над Ираном со сменой режима в этой стране. Но менять режимы у американцев получается плохо: Ливия, Сирия, Украина, Венесуэла, тот же Ирак никак не могут послужить позитивными примерами.

Ирак уже стал ареной противостояния между Ираном и США, но можно не сомневаться, что в ближайшие дни, а то и часы, кровь прольётся и в самом Иране. США, кстати, на всякий случай усилили антитеррористические меры на своей территории: Сулеймани убит, но дело его живёт.

Русский фактор

Понятно, что никакой победы, кроме моральной, Иран не может одержать по определению. Так и не сумевший получить ядерное оружие, не обладающий серьёзной поддержкой даже в собственном регионе, он обречён – если в конфликте внезапно не появится третья сила.

Такой силой может стать Китай, но в первую очередь мир ждёт реакции России.

Российские МИД и Минобороны столкнулись, пожалуй, с самым серьёзным вызовом в этом веке. Одно дело – обкатывать вооружение в Сирии, где, по сути, нет никакой власти, кроме власти оружия, и другое – принять одну из сторон в конфликте двух очень серьёзно настроенных крупных государств.

Российские МИД и Минобороны столкнулись, пожалуй, с самым серьёзным вызовом в этом веке. Одно дело – обкатывать вооружение в Сирии, где, по сути, нет никакой власти, кроме власти оружия, и другое – принять одну из сторон в конфликте двух очень серьёзно настроенных крупных государств. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Наша страна оказалась в достаточно сложном положении. С одной стороны, мы пестуем образ главного противника США на политической арене, защитника и спонсора обиженных и угнетённых. С другой стороны, всерьёз против американских интересов мы выступаем лишь в чётко очерченном круге стран, за который нас не выпускают. Но Иран в этот круг входит, то есть удар по нему будет проверкой России – насколько далеко она готова зайти в защите зоны своего влияния. Поставка продовольствия? Оружия? Прямое военное вмешательство? Или только ритуальный созыв Совета Безопасности ООН с попыткой запретить американцам операции на Ближнем Востоке?

Впрочем, реальная помощь выглядит иначе. Дипломаты прямо сейчас ведут серьёзнейшую закулисную работу, плоды которой могут оказаться незаметными. Никто не знает, сколько уже разработанных операций было отменено в результате переговоров, сколько войн не началось благодаря тому, что кто-то влиятельный выступил против. Подобные сделки не принято афишировать, о них иногда становится известно из мемуаров отставных дипломатов, а чаще всего не становится известно никогда.

Но вот избежать войны и одновременно сохранить лицо Дональд Трамп не сможет. Хватит ли у него мудрости поставить крест на своей политической карьере, чтобы избежать кровопролития, – большой вопрос.

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«Запастись попкорном и смотреть это кино», как советуют в соцсетях, точно не получится. Если Россия ограничится громкими заявлениями, как это, по сути, произошло 21 год назад с Сербией, её престиж будет очень серьёзно подорван. Мы являемся сейчас единственным государством, которое может предотвратить полномасштабную войну. И если этой войны не случится, значит, наши дипломаты очень хорошо сделали свою работу.