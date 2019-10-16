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Ближний Восток: США уходят, Россия вернулась

16 октября 2019, 06:39  •  69 • В мире
Запад воспринял визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию как расширение влияния России на Ближнем Востоке. Встреча прошла на фоне предательства американцами курдов в Сирии и угроз ввести санкции против Турции.
Автор:
Гасанов Камран
С развала Советского Союза влияние России на Ближнем Востоке планомерно падало. Разрушительные войны США лишали Москву не только союзников в Ираке и Ливии, но и многомиллиардных контрактов. За последние четыре года маятник качнулся в обратную сторону. И визит Владимира Путина в главную опору США – Саудовскую Аравию закрепил лидирующую роль России.
Подтверждением тому служит три факта: помпезность приёма в Эр-Рияде, реакция американских СМИ и реальное наполнение отношений со странами региона.
Символизм
Когда Путин спускался по трапу, ему отсалютовали из пушек. Десятки машин и мотоциклов сопровождали гостя до королевского дворца. К ним присоединилась и саудовская кавалерия. Город был декорирован в цветах российского флага. Путину подарили картину с восточным орнаментом.
Российский президент тоже показал важность встречи, подарив королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду камчатского кречета. Соколы в странах Залива также высоко ценятся, как и панды в Китае. Кронпринцу Мухаммеду бен Салману преподнесли «высокохудожественное изделие из бивня мамонта».
Путин вручил камчатского кречета королю Саудовской Аравии. Птица распереживалась во время церемонии, но напрасно - в арабских странах кречеты живут рекордные два десятка лет. pic.twitter.com/FABH9snmtK
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 14, 2019
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Фото: kremlin.ru
Американские СМИ: Россия усилилась на Ближнем Востоке
На всё это с едва скрываемой завистью смотрели американские журналисты. Визит Путина в Королевство Саудовская Аравия (КСА) и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) знаменует «не только растущую координацию крупнейших в мире производителей, но и растущее влияние Москвы на Ближнем Востоке», пишет The Washington Post.
Автор материала отмечает, что Путин отправился в Эр-Рияд как раз в тот момент, когда США выводят силы из Северной Сирии. Брошенные американцами на «растерзание» Турции курдские боевики из Сирийских демократических сил (SDF) уже обвинили Пентагон в предательстве. На помощь SDF пришла Россия. The Washington Post заметила, что Кремль сыграл ключевую роль в состоявшейся сделке между Дамаском и SDF, согласно которой сирийская армия должна взять под контроль границу с Турцией и помешать продвижению армии Реджепа Эрдогана.
В то время как Трамп ругается и с курдами, и с Турцией – ей он угрожает санкциями, – Москва умудрилась сохранить и укрепить связи со всеми странами Ближнего Востока. С КСА и ОАЭ Россия работает над регулированием цен на нефть. С Турцией заключила контракты по С-400, «Турецкому потоку» и АЭС «Аккую». С врагом Трампа Ираном русские поддерживают власть Башара Асада. Хотя Израиль противостоит Ирану и Асаду, Путин – партнёр и Биньямина Нетаньяху.
«Голос Америки» подчеркнул, что Путин выступает в роли миротворца между КСА и Ираном.
Путин пытается обыграть Вашингтон, который погружён во внутриполитические войны и чьё внимание к Персидскому заливу уменьшилось,
– говорится в статье.
В. Путин на российско-саудовских переговорах. Фото: kremlin.ru
После начала «танкерной войны», в которой Саудовская Аравия винит Иран, МИД России предложил стратегию по примирению враждующих сторон. Москве удалось сохранить нейтралитет в суннитско-шиитском конфликте. Говоря о партнёрстве с Тегераном, Кремль в то же время готов помочь саудовцам защитить свою страну. На саммите в Анкаре российский президент предложил Эр-Рияду приобрести С-300 и С-400. В самой Саудовской Аравии Путин дал понять, что атаки на саудовские танкеры и НПЗ никак не скажутся на отношениях с суннитскими монархиями, а наоборот укрепят их.

Российско-саудовский альянс

Помимо военно-технической сферы, Россия готова работать с Саудовской Аравией по многим другим направлениям. Главная область – нефть. Путин накануне визита поблагодарил кронпринца Мухаммеда бен Салмана за создание формата ОПЕК+ с участием России, который предотвратил падение цен на нефть в мире. Две крупнейшие нефтедобывающие страны также думают о создании мини-ОПЕК в составе России и КСА.
«Всё это было сделано, прямо скажу, при лидерстве наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Это во многом были его инициативы», – сказал глава государства в интервью арабским СМИ.
В Эр-Рияде Путин отметил, что отношения КСА и России развиваются «практически по всем направлениям». Рост торговли в прошлом году составил 15%, в этом году – 38%. На встрече стороны подписали 21 документ о сотрудничестве в различных сферах, начиная сельхозом и заканчивая космосом. Летом в Саудовской Аравии смягчили правила импорта пшеницы: Россия – крупнейший её экспортёр. Обсуждается запуск российских спутников из Аравийской пустыни. РЖД готова развивать железные дороги королевства, российские «нефтяники» заинтересованы в покупке выставленных на продажу активов саудовского нефтегиганта Saudi Aramco.
Саудовская Аравия – врата в арабский мир
За пять лет со ввода российских войск в Сирию Москва превратилась в ключевого игрока в конфликте. Она создала альянс с Ираном и Турцией, привлекла к этому «астанинскому формату» Египет и Иорданию. По мере вывода американских сил их союзники из Залива понимают, что ставка на свержение Асада провалилась. Иракский МИД уже вынес на обсуждение возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).
Контакты России с ключевым игроком в ЛАГ – Саудовской Аравией должны ускорить реабилитацию Асада в арабском мире. Вторжение Турции на восток Евфрата тоже толкает арабов на альянс с Дамаском. ЛАГ уже осудила операцию Эрдогана против SDF.
Хотел бы отметить положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии,
– это заявление Путина можно расценивать как предложение Эр-Рияду восстановить контакты с Асадом.
На российско-саудовских переговорах. Фото: kremlin.ru
«Непотопляемый авианосец» США
Перечисленные факты доказывают, что партнёрство России и КСА существует не только на словах, но и наполнено конкретным содержанием. Член королевской семьи Турки ибн Фейсал Аль Сауд сказал, что кронпринц и его отец хотят «стратегически важных отношений с Россией».
Тем не менее, когда мы говорим об альянсе с Саудовской Аравией и Турцией, нужно учитывать, что это близкие союзники Вашингтона, хотя и имеющие с ним сейчас сложности.
Новая "Северная доктрина" США: Выдавить Россию из Арктики и с Северного морского пути - "Печат"
Случайно ли или специально, но перед приездом Путина Пентагон отправил в Саудовскую Аравию две тысячи военных. Якобы для защиты от Ирана. Хотя после нападений на крупнейшие саудовские НПЗ прошёл целый месяц, Трамп, скорее всего, хотел показать, «кто в доме хозяин».
Министр иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр объяснил журналистам, что близкие отношения с Россией «не окажут негативного эффекта» на союз суннитского королевства с Соединёнными Штатами.
Несмотря на то что Трамп ругает бен Салмана за повышение цен на нефть и заставляет саудитов платить за американское военное присутствие, КСА было и остаётся «непотопляемым авианосцем» США на Ближнем Востоке.
Россию это пугать не должно, ибо в партнёрстве саудовский король заинтересован не меньше, чем Путин.

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