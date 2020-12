«Ближневосточный разворот»: сможет ли Джо Байден восстановить диалог Ирана и США • 63 • В мире Лучший способ добиться стабильности на Ближнем Востоке — удержать Иран от работы над ядерной программой путём переговоров. Такое мнение высказал будущий президент США Джо Байден. Он намерен возобновить обсуждение ядерной сделки после своей инаугурации. По мнению экспертов, дискуссия с Тегераном может стать для демократа ключом к восстановлению прежних отношений и с европейскими партнёрами. Однако реанимировать курс, проводимый в своё время Бараком Обамой, будет непросто — слишком серьёзные перемены внёс Дональд Трамп в американскую политику, считают некоторые аналитики. АЭС в Бушере Reuters © Raheb Homavandi Кандидат от Демократической партии США Джо Байден пообещал, что вернётся к переговорам с Ираном о ядерной сделке после своей инаугурации. Об этом он заявил в интервью The New York Times. «Будет сложно, но да», — сказал Байден в ответ на вопрос журналиста. Будущий глава Белого дома уверен, что соблюдение ядерной сделки важно для сохранения стабильности на Ближнем Востоке. Он напомнил, что сейчас много разговоров ведётся о таких дестабилизирующих регион факторах, как высокоточные ракеты. Однако политик уверен, что «лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе» — это разбираться «с ядерной программой». Джо Байден пояснил, что, если Иран создаст ядерную бомбу, это сильнейшим образом подтолкнёт Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и другие страны к разработке собственного ядерного оружия. «Чёрт возьми, меньше всего нам нужно, чтобы в этой части мира происходило наращивание ядерного потенциала», — добавил Джо Байден. Джо Байден

© Tom Brenner/Reuters Новый курс О своей позиции по ситуации с ядерной сделкой Джо Байден ранее уже рассказал в сентябрьской колонке для CNN. Он раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Ирана. По мнению Байдена, события показали, что курс республиканца провалился. Трамп не смог убедить союзников США продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, а члены Совбеза ООН отказались возобновить антииранские санкции. Иран подошёл за годы правления Трампа ближе к созданию ядерного оружия, чем когда республиканец только вступал в президентскую должность, считает Байден. Политика «максимального давления», которую проводил Трамп, ударила по американским интересам в регионе. Если пять лет назад США сотрудничали по иранской тематике с Европой, а также с КНР и Россией, то сейчас Вашингтон оказался в одиночестве, констатировал Байден. © Carlos Barria/Reuters В случае своей победы на выборах Байден пообещал, что предложит Тегерану дипломатический путь. Также политик примет меры, чтобы «санкции США не препятствовали борьбе Ирана с COVID-19». При этом администрация Байдена продолжит «противодействовать дестабилизирующей деятельности Ирана», представляющей угрозу для друзей и партнёров США в регионе, сообщил Байден. «Если Иран выберет конфронтацию, я готов защищать наши жизненно важные интересы и наши войска. Но я готов идти дипломатическим путём, если Иран делом докажет, что и он к этому готов», — подчеркнул в своей статье Байден. Как отметил в комментарии RT эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, Байден продолжит курс, начатый Бараком Обамой. В июле 2015 года Тегеран подписал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) с шестью странами. Подписантами договора стали США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и ФРГ. Стороны договорились об отмене антииранских санкций в обмен на гарантии Тегерана не вести разработку ядерного оружия.Соблюдение Ираном соглашения не раз подтверждали инспекции МАГАТЭ. Однако это не помешало Дональду Трампу вывести США из договора в 2018 году. «Администрация Джо Байдена постарается развернуть курс США на 180 градусов по иранской проблематике. Однако это не значит, что он откажется от санкций в качестве инструмента давления. Важно, что иранская сделка может стать для Байдена удобным поводом для сближения с европейскими партнёрами. Одновременно такая политика снизит градус дружбы между США и Израилем, а также между США и Саудовской Аравией», — объяснил Григорий Лукьянов. Похожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов. «Трамп обнулил все усилия Обамы на Ближнем Востоке, когда разрушил ядерную сделку. Трамп следовал тому курсу, который проводит по отношению к Ирану Израиль. Но Байден переформатирует политику США на Ближнем Востоке, в том числе и отношения с Ираном», — пояснил эксперт в комментарии RT. «Сорвать диалог» В Тегеране на заявления Джо Байдена отреагировали позитивно. 25 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что, если Байден сдержит свои обещания, данные во время предвыборной кампании, это позволит решить проблемы между Ираном и США. «Мы надеемся, что следующая администрация США прямо осудит политику Трампа в отношении Ирана и загладит вину за ошибочный курс, проводившийся прошлой администрацией в течение последних четырёх лет», — отметил иранский президент. 27 ноября Иран потрясло убийство физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде. Автомобиль учёного атаковали неизвестные в окрестностях города Абсард к востоку от Тегерана. Фахризаде получил тяжёлые травмы и умер в больнице. Иранские власти назвали нападение террористическим актом, а учёного — мучеником. Место атаки на Мохсена Фахризаде

© WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти страны накажут исполнителей и заказчиков убийства. По словам президента Ирана Хасана Рухани, убийство Фахризаде было якобы организовано израильскими спецслужбами. В свою очередь, командующий иранской армией Абдулрахим Мусави заявил, что вина за смерть Фахризаде может лежать на властях Израиля и США. На Западе Мохсена Фахризаде считали одним из ключевых разработчиков иранской ракетно-ядерной программы. Эксперты убеждены, что за покушением стоят силы, заинтересованные в срыве переговоров между Тегераном и Вашингтоном после инаугурации Джо Байдена. «Безусловно, убийцы хотели осложнить будущие ирано-американские переговоры. Вряд ли за этим стоят США. Скорее, тут причастны региональные игроки», — считает Григорий Лукьянов. Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Крылов. «Убийцы, несомненно, стремились сорвать возможный диалог между Ираном и США», — заявил эксперт. В ответ на гибель учёного иранский парламент одобрил законопроект под названием «Стратегическая мера по отмене санкций». Инициатива предусматривает возможность отказа властей страны от доппротокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности. Традиция убивать учёных: США готовятся к бомбёжке Ирана Кроме того, документ предписывает властям Исламской Республики Иран (ИРИ) начать производство не менее 120 кг урана в год, сырьё требуется обогащать до 20%. Это противоречит обязательствам Тегерана в рамках СВПД, согласно которым страна может обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Однако для создания ядерного оружия нужен уран с обогащением выше 20%. Кроме того, законопроект обяжет правительство ввести в эксплуатацию новые центрифуги на ядерных объектах. «Серьёзный след» По словам Александра Крылова, Иран действительно продолжит свою ядерную программу. Однако речь идёт о мирном использовании атомной энергии. «В данный момент у Тегерана нет мощностей, чтобы задействовать атомные технологии в военной сфере. Сейчас ядерная программа ИРИ нацелена на то, чтобы снабдить страну электроэнергией», — пояснил эксперт. По мнению Александра Крылова, у администрации Байдена не будет препятствий для переговоров с Тегераном. Гибель иранского учёного и закон ИРИ о росте обогащения урана не станут такими препятствиями, полагает эксперт. Хасан Рухани

Reuters

«Дональд Трамп непредсказуем, но он понимает, что Иран — достаточно сильное государство, способное дать жёсткий ответ. Поэтому он вряд ли станет подкладывать какую-то бомбу под ирано-американские отношения в последние дни своего президентства», — считает эксперт. Иной точки зрения придерживается Григорий Лукьянов. «Трамп может блокировать многие инициативы Байдена. Как бы тому ни хотелось вернуть политику США к состоянию 2016 года, это невозможно. Дональд Трамп оставил серьёзный след в американской внешней политике», — подытожил эксперт.

