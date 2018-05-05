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Ближневосточный пасьянс: как парламентские выборы в Ливане повлияют на политический баланс в регионе

05 мая 2018, 15:09  •  90 • В мире
6 мая в Ливане состоятся первые за девять лет парламентские выборы. Голосование пройдёт не по мажоритарной, а по пропорциональной системе — к этому нововведению страна шла несколько лет. По мнению экспертов, одним из претендентов на победу является «Хезболла», партия, которую Соединённые Штаты внесли в список террористических. При этом политологи не исключают, что отстоять своё влияние в регионе косвенно попытаются внешние игроки — Иран, Саудовская Аравия, США и Израиль. О предвыборной ситуации в стране — в материале RT.
 
Cтолица Ливана Бейрут AFP © JOSEPH EID
 

6 мая в Ливане состоятся выборы в парламент. Меджлис республики должен был переизбраться ещё в 2013 году. Однако дата голосования несколько раз переносилась, так как действующий с 2009 года парламент не мог договориться о поправках в избирательный закон. Поэтому полномочия депутатов продлевались. Также на протяжении двух лет с 2014 года страна жила без президента, так как парламент не мог собрать кворум — лишь в октябре 2016 года этот пост занял Мишель Аум. Следует отметить, что из-за существующих противоречий в Ливане долго откладывалось принятие не только закона о выборах, но и государственного бюджета — с перерывом в 12 лет документ был принят в октябре 2017 года решением парламента.

В июне 2017 года правительство Ливанской Республики и ведущие политические силы страны всё же смогли принять новый закон о выборах. Теперь голосование будет проводиться не по мажоритарной, а по пропорциональной избирательной системе. В первом случае в каждом избирательном округе побеждает кандидат, набравший большее количество голосов, а в рамках пропорциональной системы избиратели голосуют за партийные списки. По итогам голосования каждая партия получает число мест в парламенте пропорционально набранному количеству голосов. Пропорциональная система голосования позволяет даже небольшим партиям получать представительство в парламенте.

На предстоящих выборах ливанцам сначала нужно будет проголосовать за партийный список, а затем — выбрать кандидата из списка.

Разнонаправленные силы

Ливан является парламентской республикой, именно парламент выбирает президента и кабинет министров, а также утверждает принимаемые законы. Однако в условиях многоконфессионального общества была выработана специальная модель политического устройства страны. 

Президентом может быть только христианин, на пост премьер-министра назначается мусульманин-суннит, а спикером парламента неизменно является представитель шиитской общины. Места в парламенте должны также распределяться равномерно по конфессиональному принципу, в меджлисе присутствуют представители всех групп, включая алавитов и друзов.

  • Ливанский парламент, Бейрут
  • Reuters
  • © Mohamed Azakir

Однако этот уклад не уберёг страну от гражданских конфликтов — с 1975 по 1990 год на территории Ливана продолжались вооружённые стычки между представителями христианской и мусульманской общин при активном участии внешних сил: за эти годы в страну вторгались сирийские и израильские ВС. Достаточно взрывоопасная обстановка сохранялась в стране и впоследствии.

Например, в 2008 году в Ливане снова начались уличные стычки между сторонниками шиитской партии «Хезболла» и суннитами из партии «Аль-Мустакбаль» — тогда погибли около 80 человек. Причиной беспорядков стала попытка премьер-министра — в это время кабмин возглавлял Фуад Синьора — закрыть телекоммуникационную сеть «Хезболлы».

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Спектр политических сил республики представлен несколькими партиями. Шиитское движение «Амаль», основанное в 1975 году, во внешней политике стоит на просирийских позициях — до гражданской войны в Сирии 2011 года Дамаск оказывал значительное влияние на внутриливанские политические процессы. Ещё одна крупная шиитская организация — «Хезболла», отколовшаяся от «Амаль» в 1980-х годах. Позднее «Хезболла» вошла в политический блок с «Амаль», который получил название «Коалиция 8 марта», — во внешней политике коалиция ориентирована на Иран и Сирию.

В противовес этому блоку в стране также действует Коалиция 14 марта — своё название она получила в честь даты «революции кедров» — массовых акций против нахождения в стране Вооружённых сил САР. В коалицию входит суннитская партия «Аль-Мустакбаль», возглавляемая действующим премьер-министром Саадом Харири, а также партия «Катаиб», представляющая интересы христиан-маронитов. Этот политический блок в вопросах внешней политики больше тяготеет к странам Запада и Саудовской Аравии.

На последних выборах 2009 года Коалиции 14 марта удалось сохранить лидерство, получив 70 мест из 128, просирийская Коалиция 8 марта набрала тогда 52 места.

Стержневой фактор

Сейчас «Хезболла», как и другие партии, участвующие в выборах, надеется увеличить своё присутствие в парламенте. Как заявил в январе 2018 года в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар» заместитель генерального секретаря движения «Хезболла» шейх Наим Кассем, движение остаётся в составе Коалиции 8 марта. По мнению политика, именно деятельность «Хезболлы» позволяет во многом сохранять стабильность в Ливане.

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«Хезболла» считает закон о проведении выборов на основе пропорциональной избирательной системы победой вне зависимости от их результатов», — подчеркнул представитель движения.

Парламентские выборы в Ливане — важное событие как для ливанского общества, так и для всего региона, уверен старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. 

«Та конфессиональная система, которая сложилась исторически в Ливане, является стержневым фактором как для парламента, так и для всей общественно-политической жизни страны. Но наряду с конфессиональным многообразием Ливана, ливанское общество отличается клановостью: большую роль в жизни страны играют семейные связи. Они пронизывают ливанское общество, и это отражается на политической сфере», — пояснил Долгов в беседе с RT.

  • Премьер-министр Ливана Саад Харири
  • Reuters
  • © Mohamed Azakir

По словам востоковеда Анастасии Ежовой, конфессиональная система распространяется не только на ливанские органы власти, но и на всё общество. Распределение должностей и постов, например, тоже производится по конфессиональным квотам — и это заметно тормозит развитие страны. Нередко талантливые люди не могут пробиться только потому, что на них не хватило квоты.

«Ливан — страна с очень сложным политическим устройством, и нужно отметить, что переход на пропорциональную систему голосования — шаг к сглаживанию межконфессиональных разграничений, благодаря этому в ливанской политике появились новые имена. Это достаточно важное достижение», — пояснила она RT.

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При этом в условиях конфессиональной системы ключевым фактором, который может повлиять на результат выборов, является явка, отметила Ежова.

«Поэтому все партии, включая «Хезболлу», всеми силами призывают население идти на выборы», — добавила эксперт.

Следует напомнить, что власти США, Израиля и Канады причисляют «Хезболлу» к террористическим организациям, в 2016 году движение было внесено в соответствующий список и Лигой арабских государств. В октябре 2017 года конгресс США ввёл против членов «Хезболлы» новые санкции. Во время визита в Саудовскую Аравию глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что считает своей приоритетной задачей именно борьбу с шиитским движением.

Игнорируя тот факт, что «Хезболла» представлена в ливанском парламенте, Белый дом в апреле 2018 года обнародовал заявление, в котором похвалил власти республики за борьбу с «деструктивным воздействием Ирана и движения «Хезболла». С точки зрения американской администрации, деятельность «Хезболлы» является «вызовом» для Страны кедров.

  • Бойцы организации «Хезболла»
  • Reuters
  • © Ali Hashisho

«Я отмечаю прогресс правительства Ливана, которое под руководством премьер-министра Саада Харири решает эти насущные вопросы», — цитирует заявление Белого дома РИА Новости.

Таким образом, Вашингтон пытается вбить клин между разными политическими группами Ливана, считают эксперты. Отметим, что в январе глава ливанского кабмина Саад Харири высказался против втягивания Ливана в борьбу между Эр-Риядом и Тегераном. Об этом политик заявил в интервью The Wall Street Journal.

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Тем не менее сам Харири также может выступать в роли проводника внешних интересов в стране, полагают эксперты. Речь идёт о Саудовской Аравии, которая пытается влиять на ливанскую политику. Как отмечают эксперты, Саад Харири действительно находится в зависимости от Эр-Рияда — его отец, тоже занимавший пост ливанского премьер-министра, создал на территории саудовского королевства строительную компанию, которой впоследствии управлял Саад Харири. У него двойное гражданство — Ливана и Саудовской Аравии.

На шиитской дуге

В прошлом году Эр-Рияд попытался прямо воспользоваться рычагами влияния на ливанского премьера, считают эксперты. Находясь с визитом в Саудовской Аравии, политик неожиданно выступил с телеобращением, в котором объявил, что слагает с себя премьерские полномочия. Якобы на этот шаг его толкнули опасения за свою жизнь: Харири заявил, что на родине на него может организовать покушение «Хезболла».

У всех политических движений Ливана этот демарш вызвал шок: учитывая, с каким трудом в Стране кедров получается найти компромиссные фигуры, внезапная отставка главы кабмина могла спровоцировать очередной политический кризис. Президент страны Мишель Аун отказался принять заочную отставку Харири, потребовав, чтобы политик вернулся в Бейрут и объяснил свои мотивы. Возглавляемая Саадом Харири партия «Аль-Мустакбаль» также призвала политика вернуться домой, к этим требованиям присоединилась и «Хезболла». Как отметил тогда лидер движения Хасан Насралла, власти Саудовской Аравии заставили Харири заявить об отставке, чтобы спровоцировать политический хаос в Ливане.

Впоследствии при посреднических усилиях Парижа Саад Харири всё же вернулся в Бейрут и продолжил исполнять свои обязанности на посту премьер-министра.

«Во время предвыборной кампании партии вели ожесточённую полемику. Особенно жёсткая дискуссия развернулась между «Хезболлой» и партией «Аль-Мустакбаль» Саада Харири — последнюю обвиняют в том, что за ней стоит Эр-Рияд, а также в покровительстве террористическим группировкам, — рассказала в интервью RT Анастасия Ежова. — Однако, несмотря на давление, оказываемое властями Саудовской Аравии, Саад Харири вынужден в какой-то мере сотрудничать со своими оппонентами. Так, двое министров в ливанском кабмине представляют «Хезболлу». Поэтому влияние Эр-Рияда на внутриполитические процессы всё же не стоит переоценивать».

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Ливанская Республика находится сегодня на перекрестье интересов конкурирующих региональных держав — Ирана и Саудовской Аравии. Также интерес к протекающим в стране процессам проявляют США и Израиль. Последняя ливано-израильская война вспыхнула в 2006 году, и у стран остались взаимные территориальные претензии. Интересы Эр-Рияда и Тель-Авива во многом совпадают — они видят в Тегеране геополитического конкурента, а в проиранской «Хезболле» — опасного военного противника. 

Предметом особой тревоги властей королевства являются планы иранских властей по созданию так называемой шиитской дуги — линии иранского военно-политического влияния, которая протянется через Ирак и Сирию вплоть до Ливана. Эти планы носят совершенно конкретный характер: в апреле 2018 года власти ИРИ объявили о намерении построить автотрассу от своих границ до Страны кедров.

Впрочем, по мнению Долгова, выборы в Ливане пройдут спокойно, и, несмотря на то, что за ведущими политическими блоками стоят внешние силы, баланс сил в стране не изменится.

«Говорить о масштабном перераспределении их ролей в ливанском парламенте и обществе не приходится», — считает эксперт.

По мнению Ежовой, у шиитской коалиции есть все шансы улучшить свои позиции в ливанском парламенте. «Хезболла» выступает за отмену конфессиональных квот, а также предлагает ряд социальных реформ — например, отмену налогов для бедных, распределение доходов от сырьевой ренты среди населения — не так давно в Ливане нашли новое месторождение нефти.

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«Многие в Ливане также прекрасно понимают, что именно «Хезболла» оберегла страну от вторжения «Исламского государства»*, а многих привлекают антикоррупционные инициативы — они идут первым номером в предвыборной программе шиитского движения. Поэтому у коалиции «Хезболлы» и партии «Амаль», которая носит сейчас название «Надежда и верность», есть шансы укрепить свои позиции в парламенте — они идут на выборы единым списком. Эта перспектива очень беспокоит Саудовскую Аравию. 

Сложно прогнозировать, как поведут себя Эр-Рияд и Вашингтон в том случае, если шиитские движения заметно нарастят своё присутствие во власти. Не исключено, что в случае невыгодных ей результатов Саудовская Аравия может инициировать экономический бойкот Ливана, такой же, какой был организован против Катара», — подвела итог Ежова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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