Ближневосточный легион: Путин одобрил отправку иностранных добровольцев на Украину

На стороне российской армии в специальной военной операции на Украине смогут принять участие иностранные добровольцы . Уже сейчас около 16 тыс. граждан стран Ближнего Востока выразили заинтересованность отправиться в Незалежную. Об этом стало известно по итогам совещания с постоянными членами Совбеза, которое 11 марта провел Владимир Путин. Президент также поддержал инициативу Минобороны о передаче ЛНР и ДНР захваченного западного вооружения во время конфликта . В частности, речь идет об американских комплексах Javelin и Stinger. В этот же день российский лидер встретился в Москве с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которому он сообщил о «позитивных сдвигах» в переговорном процессе с украинской стороной.

Военная составляющая

Перед началом российско-белорусских переговоров Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза , на котором обсуждался ряд военных вопросов. В частности, глава РФ поддержал идею отправки на Украину иностранных добровольцев, которые готовы присоединиться с российской спецоперации . По словам министра обороны Сергея Шойгу, только из стран Ближнего Востока уже поступило более 16 тыс. заявок.

— Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий, — сказал Владимир Путин.

К слову, иностранные добровольцы активно помогают и Киеву. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее число людей, которые подали заявку на вступление в специально созданный интернациональный легион, приближается к 20 тыс.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин во время совещания также одобрил передачу ДНР и ЛНР изъятого на Украине вооружения, в том числе западного производства . В частности, речь идет об американских комплексах Javelin и Stinger. Кроме того, у российской стороны скопилось большое количество украинской техники: танки, бронемашины и артиллерия, всё это тоже сможет повысить боеспособность милиций обеих республик, считают в оборонном ведомстве.

Сергей Шойгу также предложил заняться укреплением западных границ России на фоне усиления восточного фланга НАТО .

— Генеральным штабом рассмотрены все те меры, которые предпринимает Запад по усилению своих сил у наших западных границ, — подчеркнул он. — Идет каждый день прибытие всё новых и новых подразделений, они размещают, причем это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает. Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена .

Владимир Путин попросил подготовить отдельный доклад на эту тему. Уже после его обсуждения будет принято решение, подчеркнул он.

Боевой настрой

Украинская тематика оказалась и в центре внимания первой с момента начала российской спецоперации личной встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко. Глава РФ в открытой части беседы сообщил о «позитивных сдвигах» в переговорах с украинской стороной. Тем не менее подробности президент в присутствии журналистов раскрывать не стал.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Лидеры также выразили уверенность, что Москве и Минску удастся преодолеть санкционное давление, которое сейчас на обе страны оказывает коллективный Запад.

— Но, как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно, — заявил Владимир Путин. — Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы .

Впрочем, Александр Лукашенко западные санкции и вовсе назвал «свинством», поскольку они, по его мнению, абсолютно нелегитимны и противоречат многим международным соглашениям .

На фоне постоянного ужесточения мер координация действий двух стран крайне важна, уверен политолог Аждар Куртов. Эксперт, к примеру, напомнил, что сейчас ожидается резкий рост цен на минеральные удобрения, а Россия и Белоруссия остаются крупнейшими поставщиками на мировом рынке этой продукции.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— В этих условиях, конечно, выгоднее выработать скоординированную внешнюю политику между Минском и Москвой, чтобы не только избежать потерь, но и совместно противодействовать санкционному давлению на наши страны, — отметил в беседе с «Известиями» политолог. — Сотрудничество двух государств сейчас важно и в области продовольствия.

Александр Лукашенко предложил организовать в Москве встречу лидеров стран ОДКБ и ЕАЭС для выработки совместных решений по противодействию санкциям . При этом оба президента в ходе переговоров неоднократно вспомнили опыт СССР, который, по их мнению, успешно развивался и добивался успехов в условиях постоянного давления извне.

Президенты также обсудили происходящее вокруг Украины с моральной точки зрения. Белорусский лидер заявил о «чистой совести» после начала спецоперации. По его словам, украинская сторона планировала атаковать не только Донбасс, но также российские и белорусские войска . И действия Москвы, по оценкам Александра Лукашенко, стали вынужденной мерой.



— Благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома. Мы с вами сидели в вертолете. Докладывали постоянно. Они начали. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (четыре позиции, я сейчас покажу — карту привез), они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях , — сказал Александр Лукашенко.

Российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Владимир Путин согласился с белорусским коллегой, что за спецоперацию на Украине не нужно оправдываться.