Эвакуация бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий в Ливии и отступление Ливийской национальной армии могут свидетельствовать о том, что Россию в скором времени могут ждать проблемы в Сирии, пишет Arab News.

Издание считает, что «изменение баланса сил в Ливии в пользу ПНС» связано не столько с действиями Турции, сколько с влиянием США. Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким коллегой, в ходе которого они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии и договорились о поддержании политического и военного сотрудничества. Таким образом США ясно обозначили свою антироссийскую позицию.

По мнению автора, уже сейчас понятно, что Россия оказалась в не самом выгодном положении в Сирии: с одной стороны, для Москвы все более очевидным становится то, что сирийский президент Башар Асад более не способен обеспечить ее интересы. С другой стороны, Россия не может просто уйти из Сирии, поскольку это серьезно подорвало бы авторитет ее президента, причем не только на международной арене, но и внутри страны.

Насколько это может соответствовать истине, мы спросили у наших экспертов.

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— Наемники вовсе не выведены из Ливии, а только из-под Триполи, — обращает внимание глава центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.

— Задача стоит заставить Хафтара вернуться к переговорам. Поэтому наемники снимают ему поддержку у Триполи.

США, наоборот боятся, что Россия и Турция могут разыграть ливийскую карту на двоих и пытается таким образом помешать гипотетической российско-турецкой сделке.

Да, США могут начать действовать против Ирана более агрессивно. Но это никак не коснется России, как Москва не лезет в сирийско-израильские разборки, также вряд ли будет лезть в ирано-американские.

— Первый вопрос, который я себе всегда задаю перед тем, как начинаю читать любой аналитический материал — кто его написал? — отмечает военный эксперт Юрий Селиванов.

Вот вам краткое резюме автора той статьи в «Араб ньюс»:

Доктор Даня Колейлат Хатиб является специалистом по американо-арабским отношениям с акцентом на лоббирование. Она имеет докторскую степень в области политики в Университете Эксетера и является членом-корреспондентом Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута.

У Вас еще остались вопросы по поводу того, на кого работает эта дама? Это, конечно, частность. Однако такая, про которую англичане говорят: «Это такое „но“, в которое можно поместить весь Лондон!».

Поэтому мне абсолютно непонятны некритические перепечатки таких явно недружественных по отношению к России текстов некоторыми СМИ, которые усиленно делают вид, что понятия не имеют, что против современной РФ ведется широкомасштабная политико-психологическая война. Даже не идеологическая, потому что никакой идеологии, кроме вульгарного вранья, на Западе, полностью предавшем свои демократические идеалы, уже не осталось. И эта война буквально с каждым днем принимает все более ожесточенный характер.

Такие абсолютно «непредвзятые источники объективной информации», как турецкое ИА «Анадолу» и заседающее в Триполи «правительство национального согласия» объявили о «бегстве российских наемников из ЧВК „Вагнер“ на самолетах с линии фронта». На этой теме успел оттоптаться чуть ли не весь местный неполживый табун. Однако, уже на следующий день выяснилось, что это банальный фейк: фальшивкой оказалось распространенное турецкими СМИ видео, на котором якобы сотрудники ЧВК «Вагнера» садятся в самолет на аэродроме Бени-Валид, чтобы покинуть Ливию. На деле выяснилось, что это видео двухлетней давности, причем самолет принадлежит ПНС.

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Ровно та же история с «массовым уничтожением» в Ливии зенитно-ракетных систем «Панцирь» российского производства. Тот же беспардонный фейк. Заявления турецких СМИ о тотальном уничтожении ЗРПК «Панцирь-С» на территории Ливии оказались очередными фейками. Большая часть представленных видео является следствием видеомонтажа и использования специальных эффектов, которые являются весьма некачественными. На данный момент специалисты заявили о том, что могут подтвердить лишь захват одного ЗРПК «Панцирь-С1Э» и уничтожение ещё двух комплексов.

Комментируя формулировку о значительном изменении баланса сил, напомню, что правительство в Триполи сообщило о тяжелом поражении сил Хафтара, которые потеряли… семь человек убитыми и ранеными!!! Такое вот «разгромное поражение».

«СП»: — А действительно ли тут существенна роль США? Нужны ли Трампу сейчас накануне выборов эти ливийско-сирийские дела?

— Фактом является то, что Трамп почти не управляет информационной ситуацией в самих США. Медиа-ресурсы находятся, в основном, в руках его политических оппонентов. И они, естественно, рисуют в них ту информационную картинку, которая в наибольшей степени отвечает их предвыборным интересам. В частности, в такие интересы идеально вписывается втравливание трамповской Америки в какую-нибудь очередную военную заваруху. Не получилось с Ираном, не заладилось в Сирии, почему бы не попробовать то же самое замутить в Ливии?

А под барабанный бой о всемогуществе Америки и её «решающем влиянии» на любые дела в любой точке земного шара это может получиться значительно лучше. Именно эту задачу и решают подобные публикации, в которых дело представлено так, будто стоит только Штатам пальцем пошевелить и все тут же начнут плясать под их дудку. На самом деле все это давно в прошлом и ничего похожего в реальной жизни не наблюдается. И, уж конечно, Трамп последний, кто решится накануне выборов на какую-нибудь военную авантюру.

«СП»: — Автор статьи пишет, что, если России не удастся заставить Иран сократить свое военное присутствие в регионе, Вашингтон начнет действовать более агрессивно, в том числе оказывать более широкую военную поддержку своим союзникам — Турции и Израилю…

— Общая недружественная направленность политики Запада в отношении России неизменна, она является производной от фундаментальных целей американской геополитики. Это понимание основано ныне на борьбе за мировое лидерство с Китаем. И в этой борьбе стратегическое окружение КНР и лишение этой страны любой возможной внешней опоры и поддержки, является абсолютно неотменяемой составляющей. Россия, как один из главных стратегических партнеров Китая, стоит этом перечне под номером один. Причем на Западе именно РФ рассматривают как слабое звено в этом тандеме. А задача выбить такое звено из игры является наименее затратной и наиболее перспективной. Так что касательно американской политики дальнего прицела в отношении России никаких иллюзий, увы, нет. Они должны попытаться нас выбить из игры и «унасекомить» просто потому, что иначе они с Китаем не справятся. А они к этому абсолютно не готовы и будут бороться за его сохранение любыми средствами, вплоть до новой большой войны.

В этом смысле розыгрыш против РФ всевозможных региональных карт никак нельзя исключать. Другое дело, что американские «большие планы» могут входить в известное противоречие с жизненными интересами «малых сих», которые вынуждены думать, прежде всего, о своем выживании. В этом смысле безоглядное следование тех же Турции, или Израиля в фарватере геополитики США может очень дорого стоить этим странам. И это оказывает и будет оказывать на них сдерживающее влияние. Иначе Израиль уже бы давно разбомбил Тегеран, а Турция захватила бы всю Сирию. Но этого не происходит, именно потому, что факторы и силы этому противодействующие достаточно серьезны и не являются чем-то сиюминутным.

«СП»: — Автор считает, что Россия оказалась в не самом выгодном положении в Сирии, так как Асад уже ее не устраивает, а уйти из Сирии так просто нельзя…

— Все это не более, чем стандартные мантры западной пропаганды, которые, в случае с той же Сирией, не меняются уже почти десять лет. Все это время мы только то и слышим, что Россия вот-вот сдаст Сирию, что Асад, дескать, совсем плохой, и вообще Россия не на того коня поставила, а Запад и Америка все активней демонстрируют, что они там полные господа и только из милости терпят российское присутствие. И да, они, конечно, готовы, при условии примерного поведения РФ пойти ей навстречу в некоторых вопросах. Ну там, базу российскую оставить на время. В общем, это все то же унылый лохотрон на тему «Рашка фсё!», под сурдинку которого, между прочим, Сирия совместно с Россией уже освободила от американских наемников большую часть своей территории и свела присутствие самих США на своей земле к историческому минимуму. Так что пускай себе западная пропаганда продолжает дудеть в ту же дуду, если такой способ самоудовлетворения нравится. Главное, чтобы мы не велись на эту пропагандистскую разлюли-малину и понимали то, ради чего все это делается.

— Ряд арабских источников публикует видео о «выводе российских наемников» из Ливии — присутствие наших ЧВК там вовсе не было секретом, публикации об этом появлялись во вполне респектабельной российской прессе, — отмечает писатель, ближневосточный обозреватель Александр Христофоров.

— Наиболее очевидной причиной можно назвать срыв главнокомандующим ЛНА договоренностей по перемирию с правительством Сараджа, подготовленных при участии России и Турции — в начале года Хафтару казалось, что еще немного «дожать» на юге Триполи, и ситуация будет под его контролем.

Однако сегодня, глядя на боевые карты, мы видим, что силы ПНС получили под свой контроль протяженную линию границы с Тунисом, на юге, кстати, впервые за долгое время активировалось боевики.

Теперь Хафтар явно оказывается не в том положении, чтоб, как и раньше, гордо игнорировать международные форматы переговоров, как это было в те дни, когда он мог демонстрировать свое военное преимущество — поэтому и представляется самым очевидным мотив его понуждения к переговорам.

Из-за прямого участия турецкой стороны в ливийском конфликте события на севере Африки связывают и с Сирией, где у российской и турецкой сторон также соблюдается шаткий баланс. По случайному ли совпадению, но днем ранее в провинции Идлиб западнее Джиср аш-Шугур был атакован турецкий конвой и группа протурецких боевиков, что в очередной раз охлаждает пыл Анкары.

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Наши СМИ весьма неосмотрительно ссылаются на саудовскую прессу, которая на фоне этих событий предрекает уменьшение российского влияния в Сирии, мол недавнее заявление США о российских наемниках в Ливии вынуждает Москву уходить оттуда, а из Дамаска Россию гонят даже сирийские парламентарии — в СМИ широко разошлось заявление секретаря Народного совета аль-Абуда, который сказал о недопустимости давления Москвы на Дамаск.

Однако это лишь демонстрирует отсутствие в Дамаске системного проссийского лобби, тогда как тот же аль-Абуд — очевидный лоббист Тегерана. Сирия переходит от военных к политическим процессам, Асад уже «прессует» крупных коммерсантов, а политики ведут свои кампании — пора и России прокладывать не только военные рельсы.

Что же до Ливии, то говорить о провале Хафтара не приходится, его лишь несколько охладили для выдерживания нужной ноты отношений Москвы с Анкарой, а делать из этого выводы об ослаблении России в Сирии интересно лишь саудовской и американской прессе и дипломатам. Хафтар мог бы сейчас перестроиться в логику государственника, как это было в ситуации со сдерживанием боевиков из Чада, когда ЛНА представлялась защитником южных границ — так Хафтра выглядит не просто беснующимся маршалом, который рвется к власти, а защитником своей страны, вполне вероятно, что в ближайшее время он перейдет к более тонкой политике вместо попыток подавить ПНС в Триполи.

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