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Ближе к народу: правительство будет опираться на мнение общества

07 февраля 2020, 00:24  •  25 • Политика
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания 6 февраля призвал кабмин внимательно относиться к возможным последствиям принимаемых решений, учитывать нужды людей и не допускать формализма. Накануне Владимир Путин провел первую рабочую встречу с новым составом правительства. Президент обратил особое внимание собравшихся на необходимость отладить работу так, чтобы положения послания Федеральному собранию и майские указы были исполнены в намеченные сроки и в полном объеме.
Важно рассмотреть возможность дерегулирования всех отраслей, заявил председатель правительства. Ряд серьезных шагов в этом направлении уже сделан. Идет работа по реформированию контрольно-надзорной деятельности, подготовка «регуляторной гильотины», упрощаются процедуры, снимаются барьеры при ведении бизнеса.
— Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту. Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан — главный индикатор нашей деятельности, — обратился Михаил Мишустин к присутствующим.
Премьер отметил, что принимаемые решения кабмин должен сверять с обозначенными президентом задачами по развитию страны, а также учитывать их социально-экономические последствия и возможный общественный резонанс.
В майских указах президента речь шла об увеличении населения страны, повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030-му. Поставлена задача вдвое снизить уровень бедности, а также разработать механизмы повышения уровня жизни граждан и обеспечения устойчивого роста их реальных доходов и пенсий. В результате Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.
— На совещании у президента мы подробно обсуждали выполнение его поручений по итогам послания Федеральному собранию (15 января 2020 года), которые касаются в первую очередь доходов людей. Все решения, которые мы принимаем, каждый проект и инициативу, в том числе и те, которые готовились ранее, мы должны, конечно, сверять с новыми задачами, обозначенными президентом, — сказал глава правительства. — Особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы значительного числа людей. Нам нужно оперативно провести анализ подобных инициатив, планов и проектов, в том числе нормативных актов.
По мнению Михаила Мишустина, такая инвентаризация позволит выявить документы, не соответствующие новым задачам и показателям, установленным в нацпроектах. Он призвал подготовить аргументированное решение относительно судьбы таких инициатив и документов.
Ранее президент в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил новый способ материально стимулировать семьи с детьми, в том числе выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка.
Новое правило вступило в силу с 1 января 2020 года и распространяется на детей, родившихся в этом году. Сама программа продлена до 2026 года. В нынешнем году маткапиталом на первого ребенка воспользуются более 561 тыс. семей, а на второго — еще порядка 552 тыс. Из бюджетов всех уровней в 2020 году на эти цели планируется выделить 122 млрд рублей, в 2021 году — 210,7 млрд рублей, в 2022-м — 265,8 млрд рублей.
Также для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно вводятся ежемесячные выплаты. Это коснется тех, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. На первом этапе выплата составит 5,5 тыс. рублей. В дальнейшем ее размер увеличится до 11 тыс. рублей, то есть будет доведен до уровня прожиточного минимума. Также президент распорядился закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий. По мнению главы государства, такая мера не позволит органам исполнительной власти отказаться от индексации в пользу каких-либо других приоритетов.

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