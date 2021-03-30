Ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского отправляют на тюремные нары

Высосанные из пальца «инсайды» украинской прессы, что, де, Зеленский и Коломойский вскоре «помирятся» не выдерживают ударов суровой действительности. Вчера уголовное дело возбудили против Игоря Палицы – лидера партии «За будущее», Бениного «смотрящего» за Верховной Радой. В своё время именно Коломойский отрядил верного Палицу руководить Одесской областью. А сегодня НАБУ объявило в розыск бывшего главу правления Бениного «Приватбанка» Александра Дубилета. Снаряды ложатся всё ближе к самому Бене.

Но и это ещё не всё. Контрразведка взяла в оборот члена политсовета партии «Слуга народа», генерал-майора пограничной службы Вадима Слюсарева, выполнявшего Бенины деликатные поручения в Москве. Слюсарева считают Бениным «смотрящим» за Харьковской областью, и, отчасти, это, видимо, так – по слухам, Слюсарев контролирует областного прокурора, депутатов-мажоритарщиков и некоторых глав районных администраций. Но суть претензий контрразведчиков к Слюсареву не в этом, а в том, что он слишком уж зачастил в Москву. За последние три года Слюсарев летал в столицу России 20 раз, – насчитали в СБУ. Последний его визит состоялся в двадцатых числах февраля. Таким образом, Беня может лишиться своей налаженной неформальной коммуникации с Москвой.

Что касается Александра Дубилета, кстати, отца министра кабинета министров в 2019-2020 годах Дмитрия Дубилета, то его объявили в розыск по уголовному делу о выводе из «Приватбанка» перед его национализацией 8 миллиардов гривен. Но это – предлог. Дело в том, что Дубилет-старший – штатный «решала» Коломойского в странах Запада. По этой причине эвакуировал Дубилета в Лондон сам Беня на собственном бизнес-джете (по другим данным, самолёт ему предоставил коллега-миллиардер Хорошковский, дабы эвакуация прошла максимально секретно). Таким образом, НАБУ намеревается вернуть Дубилета на Украину, чтобы тот дал свидетельские показания – но против кого, неужели против Коломойского?

Что же до Палицы, угодившего «под каток» украинской правоохранительной системы абсолютно неожиданно для всех, то и его, по всей видимости, Зеленский собирается, образно говоря, «взять в заложники». Уголовное преследование против Палицы инициировано Центром противодействия коррупции (аналог НАБУ, подконтрольный, как и НАБУ, скорее Западу, чем самому Зеленскому). «Шьют» Палице легализацию преступных доходов. Ощущение при этом такое, что Беню берут в окружение – может статься, олигарх уже многократно успел пожалеть, что привёл Зеленского к власти.