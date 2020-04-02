Ближайшие недели могут стать адом: Вашингтон запросил у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов - Bloomberg

Власти Соединённых Штатов запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов. По данным Bloomberg, такое решение связано с тем, что, согласно прогнозам экспертов, смертность от пандемии коронавируса может резко возрасти в ближайшие недели.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в США запросило в Минобороны США 100 000 мешков для трупов. По словам двух человек, знакомых с этим запросом, передаёт издание, Пентагон изучает возможность покупки ещё некоторого количества мешков и первоначально возьмёт их из запаса в $50 000, который он поддерживает.

Одно из подразделений Пентагона уже контактировало с нынешним подрядчиком, чтобы оценить его производственные возможности, но пока не сделало официального заказа.

Согласно прогнозам, пишет Bloomberg, в результате вспышки коронавируса в США могут умереть до 200 000 американцев. Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник Белого дома. Он отметил, что такие прогнозы дают эксперты - даже если ещё 30 дней будут действовать самые строгие ограничения в области общественного здравоохранения. Анализируя прогнозы, президент США Дональд Трамп предупредил американцев о предстоящем трудном периоде.

"Это будут болезненные две недели", - сказал Трамп в Белом доме.

"Наша сила будет испытана, наша выносливость будет испытана", - сказал он.