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Ближайшие недели могут стать адом: Вашингтон запросил у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов - Bloomberg
02 апреля 2020, 17:35 • 52 • Политика
Судя по прогнозам американских экспертов, в США в ближайшие недели может резко возрасти смертность от коронавируса, что может стать настоящим адом для американцев. По данным Bloomberg, Вашингтон уже запросил у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов.
Власти Соединённых Штатов запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов. По данным Bloomberg, такое решение связано с тем, что, согласно прогнозам экспертов, смертность от пандемии коронавируса может резко возрасти в ближайшие недели.
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в США запросило в Минобороны США 100 000 мешков для трупов. По словам двух человек, знакомых с этим запросом, передаёт издание, Пентагон изучает возможность покупки ещё некоторого количества мешков и первоначально возьмёт их из запаса в $50 000, который он поддерживает.
Одно из подразделений Пентагона уже контактировало с нынешним подрядчиком, чтобы оценить его производственные возможности, но пока не сделало официального заказа.
Согласно прогнозам, пишет Bloomberg, в результате вспышки коронавируса в США могут умереть до 200 000 американцев. Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник Белого дома. Он отметил, что такие прогнозы дают эксперты - даже если ещё 30 дней будут действовать самые строгие ограничения в области общественного здравоохранения. Анализируя прогнозы, президент США Дональд Трамп предупредил американцев о предстоящем трудном периоде.
"Это будут болезненные две недели", - сказал Трамп в Белом доме.
"Наша сила будет испытана, наша выносливость будет испытана", - сказал он.
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