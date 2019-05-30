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Близ венгерского парламента затонуло судно с туристами: Погибли минимум семь человек
30 мая 2019, 04:54 • 17 • В мире
Трагедия случилась на Дунае, близ здания парламента Венгрии в Будапеште. На воде столкнулись два прогулочных катера, одно судно затонуло. Сообщается, что погибли минимум семеро человек.
Все случилось вечером 29 мая. Согласно первоначальным сведениям, в результате крушения и затопления катера с туристами трое погибли, еще 14 пропали.
Как уточняет издание "Политика Сегодня" со ссылкой на агентство Reuters, число погибших увеличилось до семи человек. Всего на катере было 34 человека. По предварительным данным, на борту находились преимущественно гости города из Южной Кореи.
По данным ТАСС, у посольства РФ в Венгрии пока нет сведений о том, что в ЧП могли пострадать граждане РФ. К слову, спасти удалось 14 туристов, при этом спасательную операцию сильно усложняли ухудшившиеся в день крушения судна погодные условия.
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