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Близ "красной черты": "Военный осведомитель" показал на видео российские МиГ-29 в Ливии
27 июля 2020, 09:05 • 122 • В мире
В телеграм-канале "Военный осведомитель" показали кадры пролёта двух МиГ-29, заснятых, как утверждается в сообщении, над ливийским Сиртом. Этот город является "красной чертой" между силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и Правительства национального согласия.
В соцсетях появились кадры пролёта двух МиГ-29 над Ливией. Как утверждает автор телеграм-канала "Военный осведомитель", самолёты российского производства были засняты над Сиртом - городом, который является рубежом между силами Хафтара и ПНС.
Примечательно, что два дня назад Африканское командование ВС США выдвинуло в адрес России обвинения - мол, со спутника были заснята военная техника в Сирте и на авиабазе Аль-Хадим недалеко от Бенгази.
Свои заявления Пентагон проиллюстрировал спутниковыми снимками. По данным американцев, якобы на фото самолёты российских ВКС в Ливии и другая военная техника.
Впрочем, такого рода заявления от американцев не новы. Месяцем ранее представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон тревожат некие "русские наёмники" в Ливии.
По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, американцы идут на подлог, сообщая о российских наёмниках, а давно работающую технику выдают за новые российские поставки вооружения.
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