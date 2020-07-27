Близ "красной черты": "Военный осведомитель" показал на видео российские МиГ-29 в Ливии

В соцсетях появились кадры пролёта двух МиГ-29 над Ливией. Как утверждает автор телеграм-канала "Военный осведомитель", самолёты российского производства были засняты над Сиртом - городом, который является рубежом между силами Хафтара и ПНС.

Примечательно, что два дня назад Африканское командование ВС США выдвинуло в адрес России обвинения - мол, со спутника были заснята военная техника в Сирте и на авиабазе Аль-Хадим недалеко от Бенгази.

Свои заявления Пентагон проиллюстрировал спутниковыми снимками. По данным американцев, якобы на фото самолёты российских ВКС в Ливии и другая военная техника.

Впрочем, такого рода заявления от американцев не новы. Месяцем ранее представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон тревожат некие "русские наёмники" в Ливии.

По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, американцы идут на подлог, сообщая о российских наёмниках, а давно работающую технику выдают за новые российские поставки вооружения.