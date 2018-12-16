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«Блицкриг» отложен: Украинская армия не готова к наступлению на Донбасс

16 декабря 2018, 23:54  •  191 • В мире
Минувшая неделя прошла в тревожном ожидании анонсированного наступления украинских вооружённых формирований на новоазовском и тельмановском направлениях в Донбассе. Которое в результате так и не началось
Автор:
Павленко Дмитрий
Согласно сделанному 10 декабря официальным представителем ДНР Эдуардом Басуриным заявлению, вооружённые формирования Украины планировали 14 декабря после артподготовки перейти в наступление силами 128-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад с рубежа Гранитное — Широкино. В течение двух дней они должны были осуществить выход к государственной границе ДНР в районе населённых пунктов Коньково и Холодное.
Отметим, что южное направление действительно является наиболее угрожающим с точки зрения возможных наступательных действий украинских захватчиков. Удар в стык между 1-й Славянской бригадой и 9-м отдельным Мариупольско-Хинганским полком морской пехоты ДНР теоретически имеет шансы на успех, учитывая перевес ВСУ в живой силе и технике, отсутствие сплошной линии фронта, особенности местности, в частности отсутствие городских агломераций, за которые можно зацепиться обороняющимся, и близость к российской границе.
В то же время для киевского режима любой «блицкриг» опасен тем, что он рискует разбиться о стойкость и мужество защитников Донбасса. Малейшее же замедление темпов наступления чревато не только серьёзными потерями, но и контрударами со стороны армии ДНР с перспективой попадания украинских вояк в новые «котлы», по сравнению с которыми Изварино, Иловайск и Дебальцево могут показаться лёгкой прогулкой.
Анонсированный «блицкриг» всю неделю обсуждался и мусолился всеми СМИ, широко- и узкопрофильными экспертами. Как и следовало ожидать, он не случился. Слишком глупо даже для Украины бросать своих военнослужащих в наступление в тот момент, когда о твоих планах знает каждый школьник.

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