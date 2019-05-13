Блицкриг: на Украине обещают вернуть Донбасс за сутки

Вооруженные силы Украины могут менее чем за сутки захватить неподконтрольные территории в Донбассе, заявил бывший командующий Операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев. Об этом сообщает ФАН.

«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток», — заявил украинский военный. Ключ к победе — молниеносный бросок к границе с Россией и «там закрепиться».

В свою очередь, нацгвардия и нацполиция Украины должны будут начать «специальные мероприятия» на «освобожденной территории», подчеркнул Наев.

Однако сейчас перед украинскими военными не стоит задача силового захвата территории Донбасса, отметил генерал-лейтенант. По словам Наева, в Киеве считают основным путем к победе «политико-дипломатический» вариант.

Наев командовал ООС до 6 мая — тогда его сменил на посту украинский генерал-лейтенант Александр Сирский, передает НСН. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил двумя неделями ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам нацбезопасности Иван Апаршин. При этом возвращение территорий военным путем невозможно, подчеркнул он, поскольку операция повлечет за собой огромные человеческие потери, а партнеры «отвернутся от Украины».

При этом, по словам Апаршина, для него не составляет труда просчитать военную операцию в Донбассе «с точностью до калибров используемых орудий».

«[Военная операция] на сегодняшний день — это уже упущенный шанс 2014 года», — резюмировал советник.

Апаршин подчеркнул, что не исключает частичной амнистии для ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом сам Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании заявил, что выступает против предоставления Донбассу особого статуса и закон об амнистии для «террористов» подписывать не собирается.

Ранее Зеленский говорил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. По его словам, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения между ДНР, ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне. Он заключил, что

«самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.

Он также заявил о намерении начать выплачивать пенсии людям в Донбассе. По его словам, Киев должен не просто «протягивать руку» жителям региона, но и убедить их в том, что «что мы все украинцы».

«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал Зеленский. Кроме того, кандидат в президенты Украины выразил готовность начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по «донбасскому» вопросу.

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Ранее Апаршин рекомендовал избранному главе государства не вести переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также с Россией один на один.

«Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потoму что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — подчеркнул полковник в отставке.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили суверенитет после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.