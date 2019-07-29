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Блицкриг на Москву, танки в Воронеже: Как украинцы "захватывают" Россию

29 июля 2019, 11:09  •  151 • Политика
Украинский журналист призвал в Facebook стянуть к границе "несколько лучших бригад" и начать обучать военнослужащих российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства. Это, впрочем, не первые призывы к блицкригу на Москву. Ранее были пространные разговоры об украинских танках, которые, мол, пойдут на столицу России, а также на Воронеж и Кубань.
Стало известно, что украинский журналист Максим Кухар призвал готовиться к военной интервенции в Россию. По его словам, сейчас Незалежной нужно готовить войска, чтобы направлять их через границу – для поддержки демократии в РФ.
"Срочно готовить войска для поддержки демократии в России, - написал он в Facebook. - Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное демократическое правительство народного доверия в РФ".
По его словам, надо также заняться охраной общественного порядка в приграничных областях.
"Надо быть готовыми связать все эти силы боями, устроив одну или несколько наступательных операций", - заключил он.
"У вас это контузия или последствия родовой травмы?" - интересуются пользователи в комментариях под постом.

На Москву – на танках?

Впрочем, Кухар не первый журналист, который мечтает о вторжении в Россию. Так, в начале апреля этого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, известный своими скандальными инициативами и заявлениями, взял еще одну "высоту" и собирается "в Россию приехать на танке вместе с союзниками".
На своей странице в Facebook "главный украинский транспортник" заявил, что в российскую столицу он "въедет на танке с надписью "на Москву" вместе с союзниками. Какие именно союзники согласятся сопровождать Омеляна в Москву, да еще на бронетехнике, неизвестно.
А причиной такого заявления стало письмо от Союза транспортников России, которые пригласили его в Москву для того, чтобы обсудить вопросы единого транспортного пространства Евразийского союза.

А еще захватить Краснодар?

И это не единственное его подобное заявление. За полгода до него Омелян призывал бороться с "российской агрессией".
Правда, тогда было без изощренных идей. Омелян просто предложил начать открытое вооружённое противостояние с Россией, главная цель которого будет завоевать Краснодар и Москву.

Ярош мечтал о танках в Воронеже

В начале марта этого года депутат Верховной рады Дмитрий Ярош заявил о возможностях его страны захватить ряд российских территорий. Причем, он отмечает, что сначала надо сделать зачистку "деструктивного антигосударственного элемента", а затем уже "думать о Кубани, Воронеже и Донщине". Впрочем, захватывать наши территории он тоже решил на танках.
"Братья-танкисты еще скажут свое слово в истории российско-украинской войны, - написал он в Facebook. - Еще пройдут наши танки по Донецку и Луганску, а там - выполнят свой национальный долг и в Краснодаре, Ростове и Воронеже.

"Сначала брать автомат, а потом разговаривать"

Бывший депутат Верховной рады Украины и экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил о том, что Киев должен организовать наступление на Россию, завершив его на Красной площади в Москве. По мнению политика, пока этого не произойдет, украинские власти не смогут восстановить контроль над Донецкой и Луганской народными республиками.
Но пока Киев к этому явно не готов и вынужден действовать методами дипломатии и санкций.
"Занять эти территории мы не можем по одной причине - потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", - приводит слова Черновола телеканал ZIK.
В октябре прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал украинцам, которым нужно ездить в РФ, сначала "возвратить Кубань и Москву".
"Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать", - заявил он.
Также не стоит забывать и о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая угрожает взыскать с России 100 миллиардов евро в качестве компенсации за "утрату" Крыма.
"И так, как пала Берлинская стена, так же падет и Крымская стена - но значительно раньше", - пояснила Тимошенко.

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