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Блицкриг на Москву: Политики и ВСУ жаждут, простые украинцы записались в пацифисты

14 ноября 2018, 15:09  •  30 • Политика
Хотя украинские политики и призывают начать боевые действия для возвращения Крыма, ДНР и ЛНР, простые граждане Украины демонстрируют свою приверженность пацифизму.
Бывший депутат Верховной рады Украины и экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил о том, что Киев должен организовать наступление на Россию, завершив его на Красной площади в Москве. По мнению политика, пока этого не произойдет, украинские власти не смогут восстановить контроль над Донецкой и Луганской народными республиками.
Но пока Киев к этому явно не готов и вынужден действовать методами дипломатии и санкций.
«Занять эти территории мы не можем по одной причине - потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», - приводит слова Черновола телеканал ZIK.
Отметим, что по мере приближения выборов на Украине заявления местных политиков становятся все более воинственными. Так, в октябре министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал украинцам, которым нужно ездить в РФ, сначала «возвратить Кубань и Москву».
«Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать», - заявил он.
Также не стоит забывать и о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая считается фаворитом предвыборной гонки. Несмотря на то что парламентарий предлагает искать более мирные пути решения конфликта, одновременно она угрожает взыскать с России 100 миллиардов евро в качестве компенсации за «утрату» Крыма.
«И так, как пала Берлинская стена, так же падет и Крымская стена - но значительно раньше», - пояснила Тимошенко.
Не может отказаться от бряцанья оружием и действующий глава государства Петр Порошенко, который недавно похвастался тем, что интернет-портал Business Insider включил ВСУ в десятку сильнейших армий в Европе. Однако он забыл упомянуть о том, что в этом же топе российская армия заняла первое место.
Стоит держать в голове и то, что в реальности «успехи» украинских силовиков заключаются в попытках втихаря установить контроль над так называемыми «серыми зонами» в Донбассе, что противоречит договоренностям.
«Я очень горжусь, что мы создали такие вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом», - заявил президент.
Простые украинцы подобную агонию милитаризма не разделяют. Согласно опросу, который провели Киевский международный институт социологии (КМИС), Центр Разумкова и Социологическая группа «Рейтинг», 31% респондентов выступают за прекращение боевых действий в Донбассе и признание территорий «временно оккупированными», еще 27% - за предоставления региону федерального статуса в составе Украины, а 8% - за отделение ДНР и ЛНР. Еще 17% опрощенных не смогли определиться с ответом, а точно такое же количество людей выступает за продолжение конфликта.

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