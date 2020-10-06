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Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку

06 октября 2020, 01:30  •  37 • Политика
Армения заявила об уничтожении подразделения ВС Азербайджана с помощью "тактической уловки". "Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал", - говорится в сообщении.
Армия Нагорного Карабаха уничтожила крупное подразделение Вооружённых сил Азербайджана, заманив в хитрую ловушку. Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Сообщается, что армия Карабаха достигла успеха, применив "тактическую уловку". Она создала у военных Азербайджана впечатление, что отступает, и тем самым заманила их в ловушку. Когда азербайджанские военные попытались занять оставленные карабахскими солдатами позиции, подразделение было накрыто артиллерийским огнём.
Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал, - заявляет Шушан Степанян.
Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его страны заняла ещё несколько населённых пунктов в Карабахе.

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