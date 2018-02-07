Блиц-дискуссия по острым вопросам: Б. Нетаньяху в России, Н. Патрушев в Израиле

На фоне важных событий на Ближнем Востоке, состоящих то из попыток мирного урегулирования, то из новых серьёзных вспышек войны в Сирии, интенсивный российско-израильский диалог, может быть, не так заметен. Однако развитие событий в немалой степени зависит и от его хода. Это подтвердилось во время очередного посещения Москвы премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху, практически совпавшего с открытием Сочинского конгресса по Сирии. Вслед за этим параллельно с нашумевшим визитом руководителей российских спецслужб в США в начале февраля делегация похожего профиля во главе с секретарем Совета Безопасности России Н. Патрушевым побывала в Израиле.

Нетаньяху в Москве, согласно израильской прессе, продолжил настаивать на своей известной позиции о необходимости остановить «военную экспансию» Ирана в Сирии и Ливане. В поездку он взял главу военной разведки АМАН генерала Герцля Ха-Леви, который представил принимающей стороне подробный обзор соответствующих иранских приготовлений. Драматизм ситуации состоял в том, что данная тема в Израиле достигла такого накала, что там даже появились указания на возможное вторжение армии (ЦАХАЛ) в Ливан. Так, накануне визита было опубликовано заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа бригадного генерала Ронена Манелиса о том, что Ливан стал военной базой Корпуса стражей Исламской революции. Он также предостерёг ливанских граждан насчёт «готовности израильской армии к любому развитию событий, включая войну».

Повышенное беспокойство израильской стороны объясняют также якобы имеющимися у Израиля данными о том, что Тегеран приступил к созданию на ливанской территории, подконтрольной «Хезболле», мощностей по производству высокоточных управляемых ракет. Всего эта военизированная организация располагает около 100 тыс. подобных боеприпасов (преимущественно реактивных снарядов для «катюш»). Если им придать необходимую точность, этот арсенал будет действительно представлять немалую опасность для северного Израиля. Однако данные запасы одновременно служат сдерживающим средством от принятия ЦАХАЛом масштабных мер против «Хезболлы» на её главных базах в Ливане, не считая точечных ударов в Сирии. В Вашингтонском институте ближневосточных исследований, например, указывают на недавнее заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Он сказал, что необходимо задействовать все политические рычаги, чтобы сорвать ракетное производство в Ливане, и что «последнее, чего бы он хотел, это вступить в третью ливанскую войну».

Менее замеченной оказалась другая тема визита Нетаньяху в Москву. Однако в контексте ведущейся против России информационной войны она, безусловно, заслуживает внимания. Президенты двух стран вместе посетили выставку в Еврейском музее и центре толерантности, посвящённую восстанию в концлагере Собибор, где были уничтожены около 250 тыс. евреев.

Б. Нетаньяху и В. Путин на выставке о восстании в Собиборе

Значение данного события будет понятно, если учесть, что нынешнее руководство Польши, на территории которой находился этот немецкий концлагерь, решило исключить Россию из числа участников создания в Собиборе нового мемориала. Это место знаменито тем, что 14 октября 1943 года там произошло самое крупное и успешное восстание в нацистских лагерях смерти, которое возглавил вместе со своими сослуживцами советский офицер Александр Аронович Печерский, еврей по национальности. Отстранение России от определения концепции мемориала – ещё один шаг в кампании пересмотра итогов Второй мировой войны.

До сих пор Нетаньяху отмечал, что «Израиль не может выступать против участия России в проекте создания музея в Собиборе», но настаивать перед поляками на необходимости её участия особо не стремился. Можно надеяться, что после совместного ознакомления двух президентов с материалами по восстанию в Собиборе позиция Нетаньяху в отношении польских ухищрений станет более решительной. На это указывает и недовольство в Израиле принятым Варшавой законом о защите национальной чести, по которому Польша, в частности, снимает с себя всякую ответственность за преследования евреев в годы войны. И это притом, что значительную часть бежавших узников Собибора (90 человек) немцам вернуло как раз местное польское население, после чего беглецы были расстреляны. А всего, как показывают исследования польских же историков, около 200 тысяч евреев, а возможно, и больше были убиты или переданы немцам польскими крестьянами.

Б. Нетаньяху принимает Н. Патрушева

Диалог, начатый в Москве, был продолжен во время визита в Израиль делегации российских силовиков во главе с секретарем Совета Безопасности Н. Патрушевым. Израильский ресурс DEBKAfile сообщает, что на встречах с делегацией хозяева также стремились донести свою обеспокоенность военным присутствием Ирана в Сирии и Ливане. Арабские источники пишут, что прибывшие со своей стороны стремились убедить Израиль прекратить нанесение точечных ударов и вмешательство на стороне оппозиции в Сирии.

Кроме того, 1 февраля Н. Патрушев вместе с замминистра иностранных дел М. Богдановым посетили в Рамалле лидера Палестины Махмуда Аббаса, заверив его в том, что сближение с Израилем отнюдь не означает пересмотра Россией своей принципиальной позиции по Ближнему Востоку. Палестинцы выразили надежду, что Россия будет только усиливать своё положительное влияние на ближневосточные процессы. Данная встреча подтвердила разговоры о том, что после решения Трампа по Иерусалиму Рамалла хотела бы видеть в качестве основного посредника между ней и израильтянами не Вашингтон, а Москву. Об этом предположительно пойдёт речь и в ходе намеченного на ближайшие дни визита М. Аббаса в Россию.

Н. Патрушев и лидер Палестины М. Аббас

Судя по всему, подобная перспектива Израиль также устраивает, поскольку полный срыв мирного процесса, чреватый дальнейшей дестабилизацией положения в регионе, не сулит ничего хорошего и ему. Так что ещё раз подтвердилось профессиональное мастерство российской дипломатии на Ближнем Востоке.

Что касается израильской обеспокоенности по поводу иранского присутствия в Сирии, наилучший ответ на неё, как представляется, содержится в заявлении Сочинского конгресса сирийского национального диалога. В одном из пунктов данного документа сказано о необходимости вывода всех иностранных воинских формирований с территории Сирии. Однако было бы совершенно неправомерным считать, что он направлен исключительно против Ирана. Гораздо более серьёзной занозой в теле сирийской государственности является присутствие в стране американских и турецких войск. Их нахождение там представляет угрозу для безопасности и самого Ирана. Оптимальным вариантом было бы, если бы с их уходом согласились все. А дальше новое правительство Сирии будет решать этот вопрос, исходя из своих потребностей.