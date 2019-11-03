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«Блискавка»: на Украине сделали сверхзвуковую ракету

03 ноября 2019, 19:54  •  170 • Война
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету «Молния» для поражения надводных целей. Создателями ракеты выступили специалисты конструкторского бюро «Южное», передает «Днепровская панорама».
«Молния» (укр. «Блискавка» — «Газета.Ru») способна развивать скорость до 2500 км/ч. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что «сейчас в мире нет средств, способных сбить «Молнию».
Ракета была представлена на военной выставке «Оружие и безопасность-2019». Разработчики снаряда отмечают, что «Молнией» будут вооружать самолеты Су-27 и Су-24М «с минимальными техническими изменениями».
При этом, по мнению Жданова, украинские военные будут использовать «Молнию» для борьбы с Военно-морским флотом России.
В середине этого лета бывший секретарь Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев может использовать крылатые ракеты «Нептун» для уничтожения Крымского моста.
«Нептун» — дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. тонн и наземных целей. Разработана конструкторским бюро «Луч». Серийным выпуском ракет этого типа будет заниматься государственное предприятие «ВИЗАР».
Ракета комплектуется турбореактивным двигателем МС-400, который представляет собой дальнейшее развитие двигательной установки ТРДД-50, используемой на советской противокорабельной ракете Х-35.
«Нептун» может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Предельная дальность его стрельбы — 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части — 150 кг, маршевая скорость полета — 0,8-0,85 чисел Маха. Ракеты типа Х-35 и их аналоги, коими как раз являются «Нептуны», не обладают экстраординарными техническими характеристиками и не способны атаковать корабль или отряд боевых кораблей с современными средствами ПВО.
Стоит отметить, что оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD (anti access/area denial). То есть вокруг объекта охраняются суша, море и воздух — дежурство несут зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», «Тор», «Бук-М2» и новейшие ЗРК С-400 «Триумф».
В начале октября прошлого года украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что оборонная промышленность Украины создает ракеты, которые способны «достать до Москвы». Украина находится в состоянии конфликта с Россией, убежден он, и из-за этого «в стране произошел серьезный всплеск развития военных технологий — инженеры способны произвести больше, чем вооруженные силы Украины могут взять на вооружение».
Бадрак добавил, что новые дальнобойные ракеты могут «поменять риторику переговоров», ведь Киев, «вооружившись сотней-двумя таких ракет», сможет диктовать Москве свои условия. Кроме того, благодаря силе оружия с радиусом поражения в 1,5 тыс. км Украина «сможет отстаивать свою позицию» в области интеграции в НАТО и Евросоюз.
Все рассуждения на тему российской «агрессии» на Украине происходят под эгидой постановления Верховной рады, принятого несколько лет назад. В начале 2015 года Рада приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела страны. Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия». МИД РФ в ответ назвал такие утверждения «публичными инсинуациями», отметив бездоказательность подобных обвинений.
Стоит отметить, что несмотря на наличие постсоветской инфраструктуры, необходимой для строительства ракет, у Киева нет межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок. После распада СССР независимой Украине достался существенный ядерный арсенал из 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков.
В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с этим документом ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован.
Кроме того, хотя Украине досталась мощная индустрия по строительству военной техники и вооружений, эксперты отмечают ее упадок — особенно после ухудшения отношений с РФ и введения режима взаимных санкций.

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