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Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"

14 марта 2021, 09:55  •  145 • Политика
Госдеп США в лице его главы Энтони Блинкена попытался возмутиться задержаниями активистов на форуме депутатов в Москве. Но его тут же поставили на место: "Один обвиняется в предательстве своей страны, а другой нарушил условия условно-досрочного освобождения. Хватит совать нос во внутренние дела других народов".
Энтони Блинкен возмутился задержаниями активистов на форуме депутатов в Москве, который проходил накануне. Напомним, во время публичного мероприятия в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе было задержано около 200 политических активистов, в том числе Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Полиция установила,что на мероприятии не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, а ряд участников являются членами организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
В своём посте в "Твиттере" глава Госдепа США назвал "сомнительными" причины задержания политиков и призвал "положить конец преследованию" инакомыслящих.
Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021
Часть подписчиков Блинкена разделяет его праведный гнев: так, бывший федеральный прокурор Дэниел Крамби опубликовал напыщенный комментарий:
Добро пожаловать во вторую холодную войну. Думаю, Россия не извлекла уроки из первой. Надеюсь, русский народ наконец-то будет противостоять своему тираническому правительству и искать более демократическую систему правления.
Впрочем, есть и совершенно противоположные мнения: Блинкена обвинили во вмешательстве в дела других стран и напомнили о проблемах со "свободой слова" внутри США.
KaitlynKitty: "Назревает холодная война, но Россия определённо не агрессор".
RealScottRitter: "Сомнительные основания. Один обвиняется в предательстве своей страны, а другой нарушил условия условно-досрочного освобождения. Хватит совать нос во внутренние дела других народов".
YonVreSolda: "Хотелось бы, чтобы вы сказали то же самое о Гаити. Вместо этого вы поддерживаете коррумпированное правительство, которое по-прежнему нарушает нашу конституцию. Прекратите".

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