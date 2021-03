Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"

Энтони Блинкен возмутился задержаниями активистов на форуме депутатов в Москве, который проходил накануне. Напомним, во время публичного мероприятия в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе было задержано около 200 политических активистов, в том числе Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Полиция установила,что на мероприятии не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, а ряд участников являются членами организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

В своём посте в "Твиттере" глава Госдепа США назвал "сомнительными" причины задержания политиков и призвал "положить конец преследованию" инакомыслящих.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.