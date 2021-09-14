Блинкен заверил, что Америка не бросит Украину подобно Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон в полной мере выполнит свои обязательства перед Украиной в сфере безопасности, если придётся.

Вступая в Палате представителей Конгресса США, Блинкен заверил, что Вашингтон не бросит своих "друзей" на Украине в случае агрессии со стороны России и на Тайване, если Китай развяжет войну. Слова американского политика приводит ТАСС.

Так Блинкен ответил на вопрос американского конгрессмена Брайана Фицпатрика, который заявил по после спешной эвакуации военных сил из Афганистана власти Украины "напуганы до смерти" и не уверены, что США поддержат их в критической ситуации.

"Мы выполним наши обязательства", - заявил Блинкен. Это касается и Украины, и Тайваня. Он также напомнил, что этот вопрос украинский президент Владимир Зеленский совсем недавно обсуждал с американским лидером Джо Байденом.