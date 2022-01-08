Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
"Вы не поверите!": Организатора протестов в Казахастане нашла Монтян
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
Главная / Политика

Блинкен заранее готов обвинить Россию в "военной провокации" на Украине

08 января 2022, 00:35  •  108 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заранее готовится обвинить Россию в "военной провокации" на Украине и распространении "дезинформации".
Россия якобы может устроить провокацию для начала наступления на Украину. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По мнению дипломата, Москва будет действовать молниеносно, пока остальной мир будет пытаться разобраться, что вообще происходит. Поэтому на переговорах, стартующих на следующей неделе, Вашингтон и его партнёры намерены добиваться от России дипломатической разрядки напряжённости вокруг Киева.
"Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию России, но дипломатическое решение всё ещё возможно и является предпочтительным вариантом, если Россия его выберет", - добавил Блинкен.
При этом дипломат упорно пытается возложить на Москву ответственность за события, которые происходят на Украине с 2014 года. Он также обвинил её в распространении "дезинформации".
Ранее американские журналисты сообщили, что Пентагон может предоставить Вооружённым силам Украины партию ПЗРК FIM-92 Stinger. Это создаёт риски для новых инцидентов в Донбассе, направленных против ДНР и ЛНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



108
Источник
Похожие новости
07 января 2022, 17:00
Зеленский пропустил конфуз с собственным кортежем - видео
07 января 2022, 19:20
"Вежливые люди" Сердюкова: Силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?
07 января 2022, 19:20
СМИ: Назарбаев покинул Казахстан вместе с членами семьи
07 января 2022, 19:20
Азаров на примере Казахстана указал на ошибку майдана
07 января 2022, 21:05
Пушков высмеял предложение США помочь Казахстану
07 января 2022, 22:50
США готовы обсудить с Россией вопрос ухода американцев из Европы - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 20:00
Можем сделать неприятно: Зачем Псаки грубит России и чем это чревато
02 января 2022, 02:50
Политолог прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
05 января 2022, 02:35
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
04 января 2022, 13:10
В Пекине сделали недвусмысленный намёк США и России: "Это наша позиция"
04 января 2022, 17:15
Козыри России против США и НАТО: Расстановку сил просчитали эксперты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.