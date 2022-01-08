Блинкен заранее готов обвинить Россию в "военной провокации" на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заранее готовится обвинить Россию в "военной провокации" на Украине и распространении "дезинформации".

Россия якобы может устроить провокацию для начала наступления на Украину. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По мнению дипломата, Москва будет действовать молниеносно, пока остальной мир будет пытаться разобраться, что вообще происходит. Поэтому на переговорах, стартующих на следующей неделе, Вашингтон и его партнёры намерены добиваться от России дипломатической разрядки напряжённости вокруг Киева.

"Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию России, но дипломатическое решение всё ещё возможно и является предпочтительным вариантом, если Россия его выберет", - добавил Блинкен.

При этом дипломат упорно пытается возложить на Москву ответственность за события, которые происходят на Украине с 2014 года. Он также обвинил её в распространении "дезинформации".

Ранее американские журналисты сообщили, что Пентагон может предоставить Вооружённым силам Украины партию ПЗРК FIM-92 Stinger. Это создаёт риски для новых инцидентов в Донбассе, направленных против ДНР и ЛНР.