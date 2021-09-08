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Блинкен вспомнил последние слова Гани перед побегом из Афганистана

08 сентября 2021, 22:55  •  133 • Политика
Энтони Блинкен. Фото: Boris Roessler / dpa / www.globallookpress.com
Госсекретарь объявил, что ему ничего не известно о миллионах долларов якобы вывезенных бывшим президентом
Теперь уже бывший президент Афганистана Ашраф Гани за день до своего бегства из страны заявлял Вашингтону о готовности бороться с "Талибаном" (запрещенное в РФ террористическое движение) до конца. Об этом поведал глава Госдепа США Энтони Блинкен, вспоминая свой последний разговор с афганским бывшим лидером в интервью местному телеканалу Tolo News.
"Мы говорили с ним о работе, которая была проведена в Дохе, передаче власти и в случае, если это не увенчается успехом, как он мне сказал за день до отъезда, он готов бороться до смерти. Меньше чем через 24 часа он уехал из Афганистана", – сообщил американский госсекретарь.
Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне не знали о планах Гани и не помогали его бегству из страны.
"Нет, мы, конечно, ничего не делали, чтобы способствовать этому", – заявил глава штатовской дипломатии.
По его словам, лично он не знал о том, что афганский лидер бежал с миллионами долларов наличными.
"Что я точно знаю, так это то, что он покинул страну, и снова за очень короткий промежуток времени силы безопасности и их институты рухнули, а вместе с ними и правительство", – повторил мантру Блинкен.
Ранее в среду, 8 сентября, сам Гани попытался объяснить свое стремительное бегство из Афганистана, текст его заявления размещен в "Твиттере". Он назвал такое решение " самым трудным в его жизни". Экс-президент указал, что действовал по совету своей охраны, чтобы не допустить в Кабуле "ужасных уличных боев, которые пережил город во время гражданской войны" 90-х годов. Гани пообещал в ближайшее время более подробно рассказать о событиях, приведших к его вылету из столицы.
Также он высказался за проведение аудита под эгидой ООН или независимых органов, чтобы доказать, что не вывозил из страны миллионы долларов.
Комментируя последние события вокруг Афганистана, член Совфеда Алексей Пушков отметил, что у американцев при таком союзнике, как Гани, не было никаких шансов в этой стране. По его мнению, возможно поэтому президент США Джо Байден, будучи опытным политиком, не стал тянуть резину, и Пентагон столь стремительно вывел свои войска из Афганистана.
"Судя по всему, Гани прекрасно знал, к чему идет дело, но до конца отыгрывал свою роль, попутно набивая чемоданы", – написал Пушков в телеграм-канале.
Напомним, талибы заняли Кабул 15 августа, взяв под контроль президентский дворец. Гани покинул Афганистан, объяснив позже свой поступок стремлением "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ и пообещал вернуться на родину в ближайшее время.

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