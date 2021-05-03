Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не...
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Кал...
Главная / Война

Блинкен: США следят за отводом российских войск от границ Украины

03 мая 2021, 14:30  •  70 • Война
Военнослужащие вооруженных сил России во время учений, 2021 год
Вашингтон пристально наблюдает за постепенным отводом подразделений Вооруженных сил России от ее западных границ. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Начиная с настоящего момента [Россия отводит войска]. Мы следим за этим очень, очень внимательно», — сказал он журналистке.
Блинкен заявил, что на границе с Украиной «было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года». Он отметил, что Штаты видят последствия «решения об отводе войск», во всяком случае это касается части группировки.
Отвод войск начался еще в конце апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 числа прошлого месяца заявил, что альянс приветствует снижение напряженности на российско-украинской границе. «Мы будем внимательно следить за ситуацией», — добавил он. Столтенберг также заявил, что НАТО будет помогать Украине «как практически, так и модернизировать силы и институты».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил незадолго до этого, что отвод войск связан с завершением проверки в Южном и Западном военных округах. Войска должны были возвратиться в пункты постоянной дислокации к 1 мая. Агрессивных намерений, несмотря на беспокойство Киева и западных стран, Москва не имела – просто проводила учения, заявили российские власти.
Незадолго до приказа о возвращении войск Шойгу заявил, что на Юго-Западном стратегическом направлении остается «сложная» военно-политическая обстановка. Он обвинил «ряд иностранных государств» в желании нарастить военное присутствие у российских рубежей. Глава Минобороны также обвинил НАТО и США в провокациях.
27 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что «пока слишком рано делать вывод, что «учения» завершились, и они отводят все [войска]». Шойгу вскоре после этого отверг все предупреждения от иностранных государств по поводу перемещения российских ВС по территории страны.
«То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», — сказал министр.
В конце марта украинский главнокомандующий вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что генштаб ВСУ не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом. «Завтра войны не будет», отметил он. При этом он сообщил о стянутых к границам страны российских войсках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Кроме того он заявил, что «в целом, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории».
Переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы, пояснил Песков.
«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.
close
Военнослужащие вооруженных сил России во время учений, 2021 год
Военнослужащие вооруженных сил России во время учений, 2021 год
Военнослужащие вооруженных сил России во время учений, 2021 год
РИА «Новости»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
26 апреля 2021, 01:50
И снова японцы в панике
16 апреля 2021, 02:35
Литва передумала просить НАТО принять Украину
25 апреля 2021, 01:05
Происходящие сейчас в мире изменения – это не состязание цифр
03 мая 2021, 00:45
По темпам роста военных расходов чемпион мира – Украина
29 апреля 2021, 11:30
Когда русские летающие тарелки нападут на Белый дом?
23 апреля 2021, 15:10
Baltic Word: НАТО несёт угрозу не России, а странам Балтии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания
28 апреля 2021, 20:45
"Смертельный удар по России" готовят наши же власти: "Поражает цинизм чиновника…"
01 мая 2021, 11:10
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не говорил"
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
01 мая 2021, 16:40
"Путин проиграл": Поляк и украинец победили Россию, забыв позвать русских на войну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.