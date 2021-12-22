|
Блинкен: США готовы вести дипломатическую работу с Россией в сфере безопасности в 2022 году
22 декабря 2021, 06:05 • 32 • Политика
Энтони Блинкен сделал ряд заявлений о двухсторонней работе США и России в сфере безопасности. Некоторые контакты запланированы на начало 2022 года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встречи по вопросам безопасности между двумя странами, несмотря на ряд противоречий, будут продолжены. Первые предполагаются в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года.
- пояснил Блинкен, упомянув отдельный канал между Россией и США и Совет Россия - НАТО (через ОБСЕ).
Он сказал, США и ЕС имеют точно такие же опасения по поводу действий Москвы и предпринимаемым шагам, как и Россия "имеет поводы для недовольства". Требования по поводу гарантий безопасности были изложены в проектах договоров с США и НАТО.
Госсекретарь отметил, что в любом случае США станут отстаивать свою позицию, поскольку некоторые пункты в соглашении для Вашингтона "очевидно неприемлемы". Отдельно он упомянул о том, что одна страна не имеет права указывать другой стране или менять её политику.
Напоминаем, что в переданных проектах соглашений МИД России предложил НАТО предоставить гарантии нерасширения своей юрисдикции на территорию Украины. В противном случае конфронтация может усилиться.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2021, 02:55
|
16 декабря 2021, 15:20
|
15 декабря 2021, 12:30
|
20 декабря 2021, 21:25
|
21 декабря 2021, 03:15
|
19 декабря 2021, 17:25
|
20 декабря 2021, 23:45