Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Главная / Политика

Блинкен: США готовы вести дипломатическую работу с Россией в сфере безопасности в 2022 году

22 декабря 2021, 06:05  •  32 • Политика
Энтони Блинкен сделал ряд заявлений о двухсторонней работе США и России в сфере безопасности. Некоторые контакты запланированы на начало 2022 года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встречи по вопросам безопасности между двумя странами, несмотря на ряд противоречий, будут продолжены. Первые предполагаются в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года.
Мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам,
- пояснил Блинкен, упомянув отдельный канал между Россией и США и Совет Россия - НАТО (через ОБСЕ).
Он сказал, США и ЕС имеют точно такие же опасения по поводу действий Москвы и предпринимаемым шагам, как и Россия "имеет поводы для недовольства". Требования по поводу гарантий безопасности были изложены в проектах договоров с США и НАТО.
Госсекретарь отметил, что в любом случае США станут отстаивать свою позицию, поскольку некоторые пункты в соглашении для Вашингтона "очевидно неприемлемы". Отдельно он упомянул о том, что одна страна не имеет права указывать другой стране или менять её политику.
Напоминаем, что в переданных проектах соглашений МИД России предложил НАТО предоставить гарантии нерасширения своей юрисдикции на территорию Украины. В противном случае конфронтация может усилиться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



32
Источник
Похожие новости
22 декабря 2021, 00:15
Россию лишат смартфонов? В США разрабатывают план "жёстких мер" - Reuters
22 декабря 2021, 02:00
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
22 декабря 2021, 00:15
"Что ты скажешь своим внукам?": Ролик из ЕС о тирании стал вирусным
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
22 декабря 2021, 00:15
Зеленский переписывается с самым известным грузинским заключённым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
20 декабря 2021, 21:25
Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
20 декабря 2021, 23:45
"Дело идёт к развязке": Немецкий политолог назвал единственный шанс Украины на спасение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.