Блинкен: США готовы вести дипломатическую работу с Россией в сфере безопасности в 2022 году

Энтони Блинкен сделал ряд заявлений о двухсторонней работе США и России в сфере безопасности. Некоторые контакты запланированы на начало 2022 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встречи по вопросам безопасности между двумя странами, несмотря на ряд противоречий, будут продолжены. Первые предполагаются в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года.

Мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам,

- пояснил Блинкен, упомянув отдельный канал между Россией и США и Совет Россия - НАТО (через ОБСЕ).

Он сказал, США и ЕС имеют точно такие же опасения по поводу действий Москвы и предпринимаемым шагам, как и Россия "имеет поводы для недовольства". Требования по поводу гарантий безопасности были изложены в проектах договоров с США и НАТО.

Госсекретарь отметил, что в любом случае США станут отстаивать свою позицию, поскольку некоторые пункты в соглашении для Вашингтона "очевидно неприемлемы". Отдельно он упомянул о том, что одна страна не имеет права указывать другой стране или менять её политику.

Напоминаем, что в переданных проектах соглашений МИД России предложил НАТО предоставить гарантии нерасширения своей юрисдикции на территорию Украины. В противном случае конфронтация может усилиться.