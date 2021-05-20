Блинкен сбросил маску при виде Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен сбросил маску при виде главы МИД России Сергея Лаврова. В самом прямом смысле этой фразы.

Как видно на записи со встречи двух дипломатов, после локтевого приветствия, ставшего популярным во время пандемии коронавирусной инфекции, Блинкен снял защитную чёрную маску и проникновенно посмотрел на Лаврова, подержавшись за его плечо.

Ранее Блинкен назвал вероятные сроки встречи американского президента Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, встреча может состояться уже в ближайшие недели.

При этом госсекретарь США добавил, что Соединённые Штаты "были бы счастливы иметь прочные и предсказуемые отношения с Россией". По его словам, конфликтные отношения не служат ничьим интересам.