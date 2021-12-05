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Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку

05 декабря 2021, 09:10  •  107 • Политика
Госсекретарь Энтони Блинкен попытался вывести главу русского МИД Сергея Лаврова из себя, обвинив Россию в подготовке вторжения на Украину. Лавров тут же освежил память собеседника, напомнив, кто именно виноват в трагических событиях в Киеве.
В очень напряжённый спор вылилась беседа главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме. Собеседники перешли к жёсткой дискуссии во время обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на очевидцев дискуссии, чьи имена не называются.
Эти очевидцы рассказали, что спор начался после того, как представитель Белого дома пригрозил России ответными мерами в случае "вторжения" на Украину. По словам источников, Блинкен заявил о возможном введении новых антирусских санкций из-за размещения войск России возле украинской границы, после чего начался "обмен мнениями" в острой форме.
В частности, Лавров напомнил своему визави, что события 2014 года в Киеве являлись госпереворотом, кроме того, глава русского МИД указал, что Евросоюз и НАТО "подавляют инакомыслие и угрожают России", информирует Bloomberg.
На это Блинкен возразил, что НАТО - это "защитный альянс", а сторонники Януковича с 2014 убили в Киеве более ста человек.
Чем в итоге завершился спор, не сообщается.
В последнее время в западных СМИ наблюдается новая волна публикаций о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Киеве сначала заявляли, что не фиксируют наращивания войск России у своих границ, но затем тоже стали говорить о предстоящем "нападении".

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