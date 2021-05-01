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Блинкен расстроился из-за санкций и выдвинул требования к России: "Должна соблюдать"

01 мая 2021, 09:20  •  104 • Политика
Госсекретарь США выступил с заявлением по поводу запрета на въезд в Россию некоторым европейским чиновникам, в частности, главе Европарламента Давиду Сассоли. Он заявил, что Вашингтон "осуждает" антиевропейские санкции Москвы, и потребовал соблюдения международных обязательств.
В своём Твиттере Блинкен заявил, что хоть США, а также их "союзники и партнёры" стремятся к конструктивным отношениям с Россией, она всё же обязана выполнять свои международные обязательства. По словам руководителя американской дипломатии, подобные санкции Москвы являются попыткой "запугать критиков", а потому Вашингтон "присоединяется и осуждает" действия России.
Очевидно, Блинкен "забыл", что данные санкции наша страна ввела не по доброй воле, а лишь зеркально отреагировала на введённые ЕС ещё в марте ограничения.
Ранее, напомним, МИД России официально сообщил, что восьми высокопоставленным чиновникам Евросоюза запрещён въезд в страну. Среди тех, кто попал в этот список, в частности, глава Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.
До этого 2 и 22 марта Совет ЕС ввёл ограничительные меры в отношении шести граждан России, запретив им въезд в Европу.
После публикации Россией списка "невъездных" в Евросоюзе заговорили о вероятности ответных мер. Так, в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента говорится: "ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей".

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