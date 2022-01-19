Блинкен рассказал Зеленскому, как обогатиться на "агрессии России"

Госсекретарь США Энтони Блинкен вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому джокер, рассказав, как получить немалую помощь. Прямым текстом было сказано, что "агрессия России" выгодна Незалежной.

Пресс-служба Госдепа распространила заявление, в котором перечислены последствия для России в случае "дальнейшей агрессии против Украины". Одна из самых масштабных угроз - русскую экономику "вынудят заплатить калечащую цену".

В тексте говорится также, что НАТО намерен пересмотреть своё присутствие в союзных странах и увеличить оборонную помощь Украине. Причём эта помощь будет намного существеннее той, что предоставлялась до этого.

19 января Зеленский и Блинкен провели переговоры в Киеве. На повестке дня была экономическая помощь Украине, а также вопросы безопасности в регионе.

Западные СМИ и политики раздули панику по поводу готовящегося "нападения" России на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно отвергали. В Москве подчёркивают: подобные разговоры ведутся, чтобы обосновать размещение военных контингентов и техники НАТО возле русских границ.