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Блинкен рассказал Зеленскому, как обогатиться на "агрессии России"

19 января 2022, 20:20  •  54 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому джокер, рассказав, как получить немалую помощь. Прямым текстом было сказано, что "агрессия России" выгодна Незалежной.
Пресс-служба Госдепа распространила заявление, в котором перечислены последствия для России в случае "дальнейшей агрессии против Украины". Одна из самых масштабных угроз - русскую экономику "вынудят заплатить калечащую цену".
В тексте говорится также, что НАТО намерен пересмотреть своё присутствие в союзных странах и увеличить оборонную помощь Украине. Причём эта помощь будет намного существеннее той, что предоставлялась до этого.
19 января Зеленский и Блинкен провели переговоры в Киеве. На повестке дня была экономическая помощь Украине, а также вопросы безопасности в регионе.
Западные СМИ и политики раздули панику по поводу готовящегося "нападения" России на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно отвергали. В Москве подчёркивают: подобные разговоры ведутся, чтобы обосновать размещение военных контингентов и техники НАТО возле русских границ.

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