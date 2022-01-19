|
Блинкен рассказал Зеленскому, как обогатиться на "агрессии России"
19 января 2022, 20:20 • 54 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому джокер, рассказав, как получить немалую помощь. Прямым текстом было сказано, что "агрессия России" выгодна Незалежной.
Пресс-служба Госдепа распространила заявление, в котором перечислены последствия для России в случае "дальнейшей агрессии против Украины". Одна из самых масштабных угроз - русскую экономику "вынудят заплатить калечащую цену".
В тексте говорится также, что НАТО намерен пересмотреть своё присутствие в союзных странах и увеличить оборонную помощь Украине. Причём эта помощь будет намного существеннее той, что предоставлялась до этого.
19 января Зеленский и Блинкен провели переговоры в Киеве. На повестке дня была экономическая помощь Украине, а также вопросы безопасности в регионе.
Западные СМИ и политики раздули панику по поводу готовящегося "нападения" России на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно отвергали. В Москве подчёркивают: подобные разговоры ведутся, чтобы обосновать размещение военных контингентов и техники НАТО возле русских границ.
Подпишитесь на нас
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2022, 19:15
|
19 января 2022, 01:05
|
17 января 2022, 09:10
|
16 января 2022, 12:10
|
16 января 2022, 01:35
|
15 января 2022, 08:45
|
13 января 2022, 02:30