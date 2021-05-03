Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не...
Главная / Политика

Блинкен рассказал, о чём Байден хочет поговорить с Путиным

03 мая 2021, 21:50  •  67 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, о чём президент страны Джо Байден хочет поговорить со своим коллегой из России Владимиром Путиным.
По его словам, центральной темой во время личной встречи лидеров двух стран должна стать стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном.
Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты не хотят идти на конфликт, но готовы отвечать на недружественные шаги.
Заявление главы Госдепа уже прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, никакой стабилизации не будет, если США будут продолжать санкционное давление, ведь каждый санкционный пакет - это мощный удар по двусторонним отношениям. Политика Вашингтона уже привела к отзыву посла из Вашингтона.
Добиться стабилизации также будет невозможно, если США будут продолжать пропагандистские атаки на Россию или требовать, чтобы Москва отступила от своих принципиальных позиций - поддержки Донбасса и проведения антитеррористической операции в Сирии.
Стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и выставления ультиматумов, - предупредил сенатор.
Скриншот: Telegram/Алексей ПУШКОВ
Напомним, что ранее Байден провёл телефонный разговор с Путиным и предложил президенту России провести личную встречу. Однако буквально на следующий день США ввели против России новые санкции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
03 мая 2021, 07:10
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "Выход один"
03 мая 2021, 04:25
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
03 мая 2021, 02:35
США усвоили урок в Сирии: Американцы испугались русских БТР - фото
03 мая 2021, 12:40
Кравчук предложил взять Путина за "то место, которое болит"
03 мая 2021, 16:20
Шойгу был прав: К России стягиваются опергруппы США и НАТО
03 мая 2021, 02:35
"Существует только одна версия": Главу Минюста Чехии "переубедили" по поводу русских
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2021, 17:25
Русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море - Avia.pro
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингтона
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
01 мая 2021, 11:10
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не говорил"
28 апреля 2021, 08:50
"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.