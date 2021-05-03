Блинкен рассказал, о чём Байден хочет поговорить с Путиным

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, о чём президент страны Джо Байден хочет поговорить со своим коллегой из России Владимиром Путиным.

По его словам, центральной темой во время личной встречи лидеров двух стран должна стать стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном.

Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты не хотят идти на конфликт, но готовы отвечать на недружественные шаги.

Заявление главы Госдепа уже прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, никакой стабилизации не будет, если США будут продолжать санкционное давление, ведь каждый санкционный пакет - это мощный удар по двусторонним отношениям. Политика Вашингтона уже привела к отзыву посла из Вашингтона.

Добиться стабилизации также будет невозможно, если США будут продолжать пропагандистские атаки на Россию или требовать, чтобы Москва отступила от своих принципиальных позиций - поддержки Донбасса и проведения антитеррористической операции в Сирии.

Стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и выставления ультиматумов, - предупредил сенатор.

Скриншот: Telegram/Алексей ПУШКОВ

Напомним, что ранее Байден провёл телефонный разговор с Путиным и предложил президенту России провести личную встречу. Однако буквально на следующий день США ввели против России новые санкции.