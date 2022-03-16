Блинкен "подсказал" Киеву ответ на требование России: "Это реальное положение дел"

Госсекретарь США Энтони Блинкен фактически подсказал киевским властям ответ на одно из требований России. По его словам, это не будет уступкой - "это лишь отражение реального положения дел".

В частности, Энтони Блинкен заявил о том, что невступление Украины в НАТО не стоит воспринимать как уступку по отношению к России. В эфире телеканала CNN госсекретарь США заявил о том, что это является лишь "отражением реального положения дел". Он также отметил, что Украина ещё до спецоперации России якобы "не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО".

Таким образом Блинкен ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли воспринимать в качестве уступки заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости признать тот факт, что Украина не может стать членом Североатлантического альянса.