Блинкен пригрозил России и Китаю: "Сил нам хватает с лихвой"

Россия и Китай занимаются убеждением мира в том, что США находятся в упадке, уверен государственный секретарь США Энтони Блинкен. "Сил нам хватает с лихвой", - пригрозил он Москве и Пекину.

По мнению Блинкена, якобы осуществляемая Россией и Китаем деятельность по дискредитации США – ни для кого не секрет. Причём Москва и Пекин делают это и в частном порядке, и публично, добавил госсекретарь США.

"Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой", - произнёс политик во время выступления в университете штата Мэриленд.

Блинкен был вынужден отметить, что США сейчас опустились до 13-го места в мире по качеству инфраструктуры и до 9-го места по объёмам инвестиций в инновации по отношению к показателю ВВП. По его словам, необходимо сохранить за Штатами глобальное лидерство, а для этого следует вложиться во "внутреннее обновление".

Мнение госсекретаря разделяют не все. Так, американский обозреватель Джон Россомандо считает, что США ждёт "худшее военное поражение" за последние 80 лет. Он назвал главную причину этого - "непроницаемая бюрократия".