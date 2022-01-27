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Блинкен попытался заручиться поддержкой Китая против России, "но что-то пошло не так"

27 января 2022, 12:40  •  414 • Политика
Госсекретарь России Энтони Блинкен попытался заручиться поддержкой Китая против России. "Но что-то пошло не так", - констатировал блогер Сергей Колясников.
Речь идёт о телефонном разговоре между Блинкеном и главой МИД КНР Ван И. Представитель Китая ясно дал понять Вашингтону, что озабоченности России в сфере безопасности не только рациональны, но также должны быть восприняты серьёзно и урегулированы сторонами.
"Рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьёз и урегулированы", - заявил Ван И в беседе с Блинкеном.
По его словам, безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт нанесения ущерба безопасности другой страны и в то же время "региональная безопасность не может обеспечиваться за счет усиления и даже расширения военных альянсов".
"Госсекретарь США Блинкен попытался заручиться поддержкой Китая против России... но что-то пошло не так", - констатировал Колясников в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что "ещё интереснее" получилось с Великобританией. Он напомнил, что 17 января текущего года министр обороны Великобритании Бен Уоллес потребовал от главы Минобороны России Сергея Шойгу прибыть в Лондон для обсуждения вопросов безопасности. Уже через 10 дней, 27 января, британский министр сообщил, что отправляется на переговоры с Шойгу в Москву.

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