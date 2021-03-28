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Блинкен попытался припугнуть Китай из-за санкций: "Мы осуждаем"
28 марта 2021, 08:30 • 78 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на антиамериканские санкции, которые Китай ввёл в ответ на ограничительные меры, объявленные Соединенными Штатами из-за ситуации с "преследованием меньшинств" в Синьцзяне."Мы осуждаем санкции КНР", - заявил политик.
Ограничения, введённые КНР в минувшую субботу в отношении нескольких лиц и организаций Канады и США, резко осудили в Белом доме. Это было сделано после того, как США и Канада объявили об односторонних санкциях из-за "притеснений уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Как заявил в своём Twitter госсекретарь Энтони Блинкен, этими действиями Пекин пытается "заглушить критику в отношении серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне".
"Мы осуждаем санкции КНР в отношении двух членов независимой Комиссии США по международной религиозной свободе", - написал Блинкен. Он пригрозил властям Китая тем, что подобные действия будут способствовать "силению пристального международного внимания".
Конфликт из-за ситуации в Синьцзяне, напомним, обострился после того, как ЕС, а позже США, Канада и Великобритания, заявили о внесении четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список в связи с нарушении прав человека. Их подозревают в преследованиях уйгуров по национальному признаку. В ответ МИД Китая ввёл санкции против ЕС и Великобритании, а позже — против США и Канады.
Начался конфликт в 2018 году, когда в ООН заявили о том, что почти миллион этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. В самой КНР заявили, что в лагерях находятся не представители нацменьшинств, а террористы и преступники.
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