Блинкен попытался припугнуть Китай из-за санкций: "Мы осуждаем"

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на антиамериканские санкции, которые Китай ввёл в ответ на ограничительные меры, объявленные Соединенными Штатами из-за ситуации с "преследованием меньшинств" в Синьцзяне."Мы осуждаем санкции КНР", - заявил политик.

Ограничения, введённые КНР в минувшую субботу в отношении нескольких лиц и организаций Канады и США, резко осудили в Белом доме. Это было сделано после того, как США и Канада объявили об односторонних санкциях из-за "притеснений уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Как заявил в своём Twitter госсекретарь Энтони Блинкен, этими действиями Пекин пытается "заглушить критику в отношении серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне".

"Мы осуждаем санкции КНР в отношении двух членов независимой Комиссии США по международной религиозной свободе", - написал Блинкен. Он пригрозил властям Китая тем, что подобные действия будут способствовать "силению пристального международного внимания".

Конфликт из-за ситуации в Синьцзяне, напомним, обострился после того, как ЕС, а позже США, Канада и Великобритания, заявили о внесении четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список в связи с нарушении прав человека. Их подозревают в преследованиях уйгуров по национальному признаку. В ответ МИД Китая ввёл санкции против ЕС и Великобритании, а позже — против США и Канады.

Начался конфликт в 2018 году, когда в ООН заявили о том, что почти миллион этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. В самой КНР заявили, что в лагерях находятся не представители нацменьшинств, а террористы и преступники.