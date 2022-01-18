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Блинкен планирует встретиться с Лавровым после визита в Киев. США пойдут на компромисс?

18 января 2022, 21:35  •  50 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует после своего визита в Киев встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы ещё раз обсудить вопросы безопасности. Учитывая, что мероприятие должно состояться после украинского вояжа американского чиновника, не исключено, что США пойдут на компромисс.
О предстоящей встрече рассказала представительница Госдепартамента. По её словам, Блинкен и Лавров уже беседовали утром. Политики согласились, что личная встреча будет полезной для обеих сторон.
С учётом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве [в пятницу, 21 января],
- отметила чиновница.
Она также добавила, что готовящиеся переговоры свидетельствуют о позитивном влиянии дипломатии на решение украинского вопроса.
Напомним, что в конце прошлого года Россия выдвинула США и НАТО список требований. В частности, она запросила у Запада письменные гарантии, что Украину и Грузию не возьмут в НАТО, и что альянс оставит попытки расширяться на восток. Три раунда переговоров, прошедших в начале января, закончились ничем. США и НАТО отказались идти на уступки. При этом Москва с самого начала заявила, что в случае провала или затягивания переговоров она оставляет за собой право на ответ военно-технического характера. Политологи считают, что речь может идти о размещении русских ракет на Кубе или в Венесуэле.

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