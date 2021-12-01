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Блинкен планирует добиться от Лаврова "отвода" российских войск от Украины

01 декабря 2021, 20:00  •  136 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Госсекретарь обвинил Москву в нарушении Минских соглашений
Белый дом намерен обсудить с российской стороной тему Донбасса. Такое заявление сделал сегодня, 1 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Глава государственного департамента уточнил, что намерен поднять этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Блинкен уточнил, что призовет РФ отвести войска от украинских границ.
Госсекретарь Соединенных Штатов также возложил на российскую сторону ответственность за проблемы, связанные с невыполнением Минских соглашений на территории Донбасса. Как указал Блинкен, выступая на пресс-конференции, минские договоренности остаются путем к разрешению и урегулированию ситуации внутри Украины. Однако проблема не исчезает, потому что Москва "не сдерживает своих обещаний".
Госсекретарь призвал Россию восстановить режим прекращения огня, установленный летом прошлого года, а также отказаться от "дестабилизации и провокации". Блинкен уточнил, что обсудит этот вопрос 2 декабря с Лавровым.
В ходе выступления на пресс-конференции он также указал, что Североатлантический альянс не представляет для России никакой угрозы и не пытается проводить в отношении Москвы агрессивную политику. Каждое действие НАТО, заявил американский чиновник, имеет сугубо оборонительный характер.
Ранее Блинкен заявил, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе якобы спровоцирована Кремлем. Подобными методами, считает государственный секретарь Соединенных Штатов, Москва пытается отвлечь внимание общественности от своих "преступных" действий на Украине.

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