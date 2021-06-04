Блинкен перечислил обязанности России по борьбе с хакерами

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что все страны должны бороться с кибератаками, но русские - больше всех. Он перечислил обязанности России.

В интервью испанскому ответвлению CNN Блинкен считает, что все государства должны прикладывать максимум усилий для поиска и справедливого наказания группировок, подобных той, что атаковала Colonial Pipeline. Он с уверенностью заявил: ответственные конкретно за эту кибератаку находились и находятся в России.

"Я думаю, что российская сторона обязана сделать так, чтобы подобные кибератаки прекратились", - произнёс госсекретарь США.

По его мнению, всем странам необходимо взять на себя обязанность искоренять преступные группировки хакеров. Блинкен подчеркнул: сейчас киберугрозы нацелены на "вымогательство денег у важнейших инфраструктурных объектов". Он назвал это "новым фронтом".

Ранее злоумышленники взломали серверы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Спецслужбы США сделали вывод, что хакеры базируются или в России, или в какой-то из стран Восточной Европы, но действовали не по заказу какого-либо из правительств.

2 июня ФБР назвало тех, кто стоит за взломом компании JBS - группировки REvil и Sodinokibi. И снова Россию обвинили в том, что преступники из первой группировки, вероятнее всего, там. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что в Кремле готовы оперативно рассмотреть все запросы США, связанные с этим случаем, но пока таких обращений не поступало.