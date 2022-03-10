Блинкен озвучил абсурдную идею гуманитарных коридоров для украинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Кремль немедленно позволить украинцам безопасно покинуть населенные пункты. Однако, предложил при этом абсурдную идею гуманитарных коридоров, заявив, что не надо требовать, чтобы обе стороны обеспечивали эвакуацию.

В США уверены, что ответственность за вывод мирного населения из Украины лежит только на России. Эту мысль озвучил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен. Он призвал Кремль "немедленно позволить украинскому гражданскому населению безопасно покинуть населенные пункты, которые находятся под осадой".

Вероятно, американский дипломат имеет ввиду дать гуманитарный коридор для жителей того же Мариуполя например? Однако при этом Блинкен чётко требует отказаться от требования, "чтобы обе стороны обеспечивали эвакуацию".

То есть, по логике госсекретаря США, Россия должна обеспечить гуманитарные коридоры (и их безопасность соответственно) для мирных жителей, а украинская сторона нет?

Заявление Блинкена звучит весьма абсурдно и даже цинично, особенно если учесть, что именно украинские боевики, засевшие в городах (как это происходит в Мариуполе, например), не дают мирным гражданам спокойно их покинуть. И не только, по примеру террористов, превращают гражданских в "живой щит", но и открыто угрожают расстреливать каждого, кто пойдёт гумкоридором.

Об ужасах пережитого рассказывают сами горожане, сумевшие выбраться с помощью русских военных. Однако, в Госдепартаменте США их слышать, явно не хотят. Больше того, тот же Блинкен возлагает ответственность "на каждую страну" за то, чтобы присоединиться к США и "нажать на Москву".