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Блинкен оценил переговоры с Лавровым

23 мая 2021, 22:15  •  75 • Политика
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен оценил первую очную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сказал, что России было предоставлено право выбора.
По оценке Блинкена, беседа была конструктивной и деловой.
"Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов", - произнёс госсекретарь в интервью, данном CNN.
Он добавил, что передал через Лаврова послание президенту России Владимиру Путину от президента США Джо Байдена. Оно касалось желания Штатов иметь "более стабильные и предсказуемые отношения с Россией".
В беседе с журналистами политик также отметил, что у России и США есть сферы, где сотрудничество будет полезным. В частности, это Афганистан, проблема изменения климата, вопросы стратегической стабильности, документы, касающиеся контроля над вооружениями.
По словам политика, именно Москве предоставлено право выбора, какой курс в отношениях с Соединёнными Штатами выбрать. Энтони Блинкен предупредил о возможной эскалации, если Россия "продолжит предпринимать агрессивные действия", которые нацелены на США или их партнёров.
Госсекретарь объяснил, что это будет эскалация не ради эскалации, а для защиты интересов.
Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли на полях Арктического совета, министерское заседание которого состоялось в Рейкьявике. По оценке министра иностранных дел России, беседа с американским представителем была конструктивной.

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