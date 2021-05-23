Блинкен оценил переговоры с Лавровым

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен оценил первую очную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он сказал, что России было предоставлено право выбора.

По оценке Блинкена, беседа была конструктивной и деловой.

"Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов", - произнёс госсекретарь в интервью, данном CNN.

Он добавил, что передал через Лаврова послание президенту России Владимиру Путину от президента США Джо Байдена. Оно касалось желания Штатов иметь "более стабильные и предсказуемые отношения с Россией".

В беседе с журналистами политик также отметил, что у России и США есть сферы, где сотрудничество будет полезным. В частности, это Афганистан, проблема изменения климата, вопросы стратегической стабильности, документы, касающиеся контроля над вооружениями.

По словам политика, именно Москве предоставлено право выбора, какой курс в отношениях с Соединёнными Штатами выбрать. Энтони Блинкен предупредил о возможной эскалации, если Россия "продолжит предпринимать агрессивные действия", которые нацелены на США или их партнёров.

Госсекретарь объяснил, что это будет эскалация не ради эскалации, а для защиты интересов.

Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли на полях Арктического совета, министерское заседание которого состоялось в Рейкьявике. По оценке министра иностранных дел России, беседа с американским представителем была конструктивной.