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Блинкен обратился к России после визита в Киев
06 мая 2021, 15:00 • 399 • Политика
Представитель американцев просит "прекратить агрессию" против Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Киев для встречи с украинскими властями, сделал заявление во время встречи с Владимиром Зеленским. Он указал, что Штаты поддерживают Украину и до сих пор видят угрозы со стороны России, несмотря на отвод войск от границ.
"Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины", – приводит его слова РИА "Новости".
Блинкен заявил, что подобной концентрации войск близи Незалежной они не наблюдали с 2014 года. Сейчас, по его словам, Штаты прорабатывают вопрос об увеличении помощи Украине в сфере безопасности. При этом госсекретарь отметил, что они противостоят "российским дестабилизирующим действиям" против страны.
Зеленский, в свою очередь, подлагодарил Блинкена за поддержку суверенитета Украины "не только на словах" и выразил удивление тем, насколько хорошо команда нынешнего президента США знает все детали происходящего. Он пригласил Джо Байдена нанести официальный визит в страну, приуроченный к 30-летию ее независимости. Блинкен отметил, что президент приедет "как только появится возможность".
В последнее время в Вашингтоне заявляют об эскалации "российской агрессии". К подобной оценке присодинились и другие страны-партнеры США. В большей степени их волнует передвижение российских войск на территории страны и в Крыму. В Кремле на подобные опасения отвечали, что командование имеет право перемещать собственных военных на своих территориях так, как посчитает нужным.
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