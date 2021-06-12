Блинкен напомнил в День России про важность "сотрудничества" с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил в День России про важность "сотрудничества" Москвы и США для международного сообщества.

Сегодня отмечается День России. В связи с этим государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил жителей страны с праздником.

Судя по характеру заявления, оно было сделано в преддверии саммита в Женеве, в рамках которого президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден обсудят целый ряд насущных проблем. Мероприятие запланировано на 16 июня.

Дело в том, что Блинкен сделал акцент на важности соблюдения конструктивного диалога с Москвой, который позволит развить стабильные и взаимовыгодные двусторонние отношения. Дипломат утверждает, что Вашингтон поддерживает стремление граждан России сотрудничать с международным сообществом по глобальным вопросам.

"От лица правительства США я поздравляю граждан России", - подчеркнул Блинкен.

Как передаёт РИА ФАН, экономист Александр Дынкин указал простой признак, благодаря которому можно будет объявить об успехе встречи Байдена и Путина. Речь идёт о возвращении послов США и России в Москву и Вашингтон соответственно.

При этом в Госдепартаменте США надеются на то, что на саммите будут подняты такие темы, как права человека, осуждённый блогер Алексей Навальный и граждане США, которые арестованы в России.