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Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали

07 мая 2021, 17:35  •  161 • Политика
Украинского президента Владимира Зеленского раскритиковали гости из США. Как сообщил источник в дипломатических кругах, поводом для недовольства главы американского Госдепа Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд стало увольнение Андрея Коболева.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд возмутились увольнением главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева. В дипломатических кругах сообщили, что на состоявшихся переговорах американские гости высказали Владимиру Зеленскому критику по этому поводу.
Знакомый с ситуацией источник уточнил, что речь шла даже не о личности уволенного Коболева, а о том, что решение было не согласовано с западными партнёрами. В частности, от Киева требуется, что решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет.
Однако Зеленский не сделал этого, что вызвало неудовольствие представителей США.
Не исключено, передаёт Страна.ua, что после этого к Зеленскому в Вашингтоне будут относиться прохладнее. Тем более что стороны на переговорах в Киеве так и не пришли к решению, которое устроило бы всех.
По мнению источников издания, американская сторона сейчас не видит в лидере Незалежной "друга и союзника".
"Если Зеленский не пойдёт навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтобы снести Зеленского досрочно? Не факт. <…> Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", - говорится в публикации.

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