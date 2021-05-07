Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали

Украинского президента Владимира Зеленского раскритиковали гости из США. Как сообщил источник в дипломатических кругах, поводом для недовольства главы американского Госдепа Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд стало увольнение Андрея Коболева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд возмутились увольнением главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева. В дипломатических кругах сообщили, что на состоявшихся переговорах американские гости высказали Владимиру Зеленскому критику по этому поводу.

Знакомый с ситуацией источник уточнил, что речь шла даже не о личности уволенного Коболева, а о том, что решение было не согласовано с западными партнёрами. В частности, от Киева требуется, что решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет.

Однако Зеленский не сделал этого, что вызвало неудовольствие представителей США.

Не исключено, передаёт Страна.ua, что после этого к Зеленскому в Вашингтоне будут относиться прохладнее. Тем более что стороны на переговорах в Киеве так и не пришли к решению, которое устроило бы всех.

По мнению источников издания, американская сторона сейчас не видит в лидере Незалежной "друга и союзника".

"Если Зеленский не пойдёт навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтобы снести Зеленского досрочно? Не факт. <…> Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", - говорится в публикации.